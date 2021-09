Trionfo azzurro all'Europeo con Cecchini e De Marchi

L’Italia apre alla grande l'edizione 2021 dei Campionati Europei strada. Dopo le belle top ten raggiunte nelle crono individuali Juniores, gli azzurri Elite volano e si prendono l'oro nel Mixed Team Relay, la staffetta mista a squadre, grazie anche a due campioni 'made in Fvg', il Rosso di Buja Alessandro De Marchi ed Elena Cecchini.

In una prova che ci vedeva partire favoriti, al pari dell'Olanda, fin dalla vigilia, l'Italia è subito volata al comando e non si è più voltata indietro. E', infatti, partito subito forte il sestetto azzurro, che con Filippo Ganna, Matteo Sobrero e De Marchi segna il miglior intertempo (12’ 21” 39), 12 secondi meglio dell’Olanda. Il distacco raddoppia all’arrivo, con Ganna e Sobrero che danno il cambio con un vantaggio consistente.

Con un cambio perfetto Marta Cavalli, Cecchini ed Elisa Longo Borghini riescono a mantenere il vantaggio nel loro primo intertempo, perdendo solo 4”. Azzurre che riescono poi a riguadagnare qualcosa e controllano il resto della gara, ottenendo un grande primo posto che conferma la forza e la coesione della nazionale, già due volte sul podio in questa specialità. Seconda a 20” la Germania, terzo posto per l’Olanda.

E' un'Italia che non si risparmia e certifica l'ottima forma dei suoi cronoman, lo spiega lo stesso Alessandro De Marchi: "Penso di aver dato il mio contributo, in un gruppo così stimolante ti viene da rendere ancora di più. Ammetto di aver sofferto un po' la velocità iniziale ma il piano di gara era proprio questo. Per me è stato un dolcissimo ritorno in maglia azzurra dopo tutto quello che mi è successo".

Elena Cecchini sente di giocare in casa: “Siamo contenti di aver vinto questa maglia e averla vinta su queste strade è una soddisfazione in più”.