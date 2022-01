Tripletta Fvg agli Italiani Giovanili di biathlon

Si sono aperti nel segno del Friuli Venezia Giulia i Campionati Italiani Giovanili di biathlon in corso di svolgimento sulle nevi della Carnia Arena International Biathlon Centre di Forni Avoltri. La manifestazione giovanile prevista originariamente a Bionaz, in Valle d'Aosta, e magistralmente recuperata dall'Asd Monte Coglians e dallo Sci Cai Trieste, nelle sprint odierne ha visto gli atleti locali in grande spolvero.

Nella categoria giovani femminile il Comitato Fisi Fvg ha raccolto una splendida tripletta tricolore grazie alla vittoria di Sara Scattolo (CS Esercito) che nonostante 3 errori (1+2) ha preceduto di 25"5 la sorella Ilaria (Cs Esercito) (0+2) e di quasi 50 secondi la tarvisiana Astrid Plosch autrice di un solo errore al poligono. Nella medesima categoria ma al maschile, medaglia d'oro per il valdostano Nicolò Betemps (Fiamme Oro) davanti all'altoatesino Christoph Pircher (ASV Ridnaun) staccato di 31" dalla vetta e terzo posto per Stefan Navillod (CS Carabinieri). In chiave Friuli Venezia Giulia quarta posizione a soli 5 secondi dal podio per Alex Perissutti (SS Fornese), decima piazza per Pietro Pallober (ASD Monte Coglians), tredicesimo Cesare Lozza (SS Fornese), sedicesimo Nicolas Ribbi (ASD Camosci) e diciottesimo Mattia Piller Hoffer (CS Carabinieri).

Tra gli Juniores titolo italiano per il Carabiniere Michele Molinari che ha staccato di oltre 50 secondi il corregionale Elia Zeni e di un minuto il cuneese Nicolò Giraudo (SC Alpi Marittime-Entracque). Buona quinta posizione, con tanto di zero errori al poligono, per il carnico Fabio Cappellari (SS Fornese). Doppietta targata Centro Sportivo Esercito tra le Juniores con la medaglia d'oro che va alla piemontese Gaia Brunetto davanti alla valdostana Martina Trabucchi, mentre terza è giunta Laura Sciarpa (SC Valdigne).

Il quarto podio di giornata per i colori friulani è arrivato nella sprint riservata alle aspiranti dove la portacolori dell'ASD Monte Coglians Maya Pividori ha conquistato la medaglia di bronzo. La friulana è stata preceduta sul podio dalla neo campionessa italiana Carlotta Gautero (SC Alpi Marittime-Entracque) e dall'altoatesina Nina Nocker (SC Gardena Raiffeisen). Al maschile titolo italiano per il cuneese Paolo Barale (SC Alpi Marittime-Entracque) che ha avuto la meglio su Nicola Giordano (SC Alpi Marittime-Entracque) e sul lombardo Davide Cola (SC Alta Valtellina). Da sottolineare la buona prova del carnico Marco Da Pozzo (SS Fornese) che si è piazzato in settima posizione assoluta. A impreziosire il campo partenti di questa categoria ci han pensato due atleti della nazionale australiana, uno dei quali Aleksander Boris Stanish sarebbe giunto al quinto posto.

Infine, nella categoria senior maschile valida esclusivamente quale terzo appuntamento della Coppa Italia Fiocchi vittoria sul filo di lana per il livignasco Paolo Rodigari (CS Esercito) che ha preceduto di appena 2"5 un preciso Jan Kuppelwieser. L'altoatesino portacolori dell'ASV Martell ha infatti chiuso con zero errori contro i 2 commessi dal vincitore. Terza piazza per l'atleta di casa Nicola Romanin (CS Esercito) staccato di quasi 15 secondi dalla vetta che deve recriminare per i troppi errori al poligono, ben 4, senza i quali si sarebbe aggiudicato la gara odierna. Domani il carnico e tutti gli altri concorrenti potranno cercare il riscatto negli inseguimenti che inizieranno a partire dalle 10.