Turno redditizio per il Buttrio

È stato un fine settimana redditizio per la società Buttrio che ha trovato un pareggio (12-12) nel campionato di serie A femminile del “volo” ospitando le cuneesi della Forti Sani. Tragica partenza per le ragazze, finite da sotto per 0-8; divario inalterato nel turno centrale (4-12), ma le friulane sono state capaci del giusto colpo di reni nel terzo turno, mettendo a segno un 8-0, segno della loro caparbietà.

Ancora meglio la prestazione maschile nel campionato nazionale di serie B, dove il Buttrio ha conquistato il successo per 14-8 contro la veneziana Le Valli. Con questa vittoria, i friulani balzano in terza piazza nella classifica dominata dalla Spilimberghese (che si è imposta per 16-6 contro la Fortitudo Fiume Veneto). L’altro incontro del girone B, Veronica-Granata è finito 14-8.

Nel girone A della serie B, l’Adegliacchese espugna la fortezza Nuova Del Corno di Rive d’Arcano per 13-9 mentre il derby giuliano tra Triestina e Muggia si conclude a favore dei primi per 18 a 4.

Nella quarta giornata giocano: Adegliacchese-Triestina, Muggia-Gtn, Buttrio-Spilimberghese, Veronica-Fortitudo, Le Valli-Granata.

Appuntamenti. Sabato, l’ottavo turno della A2 maschile con Dolada-Cussignacco e Chiusanuova-Pedavena; inizia il campionato di Prima categoria con Villaraspa-Pasch, Sacilese-Virco e Romans-Tre Stelle, mentre domenica quello della A femminile con Buttrio-Borgonese.