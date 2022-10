Tutto il Friuli fa il tifo per Enzo Cainero, il patron delle tappe del Giro d’Italia in regione che, da una settimana, è ricoverato in ospedale a Udine a causa di un malore.

L’uomo che ha abituato tutti a non porsi limiti, ora ha bisogno del sostegno di quanti lo hanno sempre affiancato nell’organizzazione delle tappe della corsa rosa. Il suo 'esercito', disposto a farsi in quattro per il manager 78enne di Cavalicco sulle strade del Friuli, ora è lì con il fiato sospeso, certo che Cainero saprà superare anche questa sfida.

Anche perché tra qualche mese, il 27 maggio, la carovana rosa tornerà a calcare le strada del Fvg, per salire fino al monte Lussari, ennesimo sogno di Cainero diventato realtà, dopo lo Zoncolan entrato nel mito, il Piancavallo legato per sempre a Pantani, la laguna, il mare, le valli, perfino il santuario di Castelmonte nell'ultima edizione del Giro.

Tutte foto da incorniciare, nel bellissimo album a tinte rosa di casa nostra. Un lavoro sul campo che, in questi giorni, stanno portando avanti il figlio Andrea e il Comitato locale della tappa tarvisiana, in attesa che il condottiero torni al comando.

Il grazie di questa terra, marchiato negli anni sull’asfalto e sui cartelloni, impreziosito da una gigantografia apparsa nell’ultima tappa di Buja, testimoniano l’affetto e la riconoscenza che il Friuli gli dimostra.

Dalle massime istituzioni, sportive e non solo, ai corridori che sono diventati grandi anche grazie a lui, fino ai volontari che in vent’anni gli sono stati a fianco. Tutti in attesa di buone notizie dall'ospedale, pronti a dedicare a Cainero l’ennesimo tributo.