Tutto pronto per l'Alpe Adria Touch Rugby 2022

L'Alpe Adria Touch rappresenta il circuito di touch rugby del Friuli Venezia Giulia inserito nel Campionato italiano della disciplina. Il Comitato Fir Fvg ha lavorato sodo per creare questa serie di tornei che qualificheranno delle squadre verso la finale nazionale di Verona 2022. L'Alpe Adria Touch Fir partirà questo fine settimana da Bagnaria Arsa e poi coinvolgerà Pordenone, Gorizia e Gemona del Friuli.

"Per noi si tratta di una grande opportunità - commenta Emanuele Stefanelli - possiamo coinvolgere sempre più persone nel vario mondo del rugby. Questa disciplina rappresenta una grande opportunità per fare promozione e valorizzare una variante del rugby, come il touch, assolutamente divertente e con grandi opportunità di sviluppo".

Le iscrizioni sono aperte. Tutte le squadre potranno essere composte da giocatrici e giocatori tesserati FIR, dai 12 ai 42 anni.

Di seguito le tappe di maggio di questa prima edizione dell'Alpe Adria Touch.

8 maggio, dalle 16, a Bagnaria Arsa;

14 maggio dalle 16.30 a Pordenone;

21 maggio dalle 11 a Gorizia;

28 maggio dalle 19 a Gemona Intoccabili - Coppa Sergio Copetti.