Tutto pronto per la International SkyRace Carnia

Tutto pronto a Paluzza per la 14esima edizione della International SkyRace Carnia e per la terza edizione della Staffetta SkyRace Carnia che andranno in scena domenica 20 giugno con partenza alle 8.30.

E' previsto bel tempo. La consegna dei pettorali sarà in area partenza, nel centro di Paluzza, vicino al palazzo della Regione dalle 6.45.

Obbligatoria giacca antivento. Pranzo (primo, secondo, contorno, dolce, acqua) gratuito per tutti gli atleti presso il Ristorante Italia (a 100 metri dal parterre gara). Per familiari accompagnatori prezzo convenzionato di 10 euro. Chiedere i buoni pasto all’organizzazione.

I ristori sono complessivamente sette con acqua, sali minerali (in bustina chiusa), frutta, barretta energetica. Vivamente consigliata la borraccia al seguito considerato il caldo previsto.

In diverse località accompagnamento musicale: a Paluzza partenza/arrivo con il Dj CamolG e i commenti tecnici dello speaker Marco Angileri, a Timau (cambio staffetta) scelte musicali di Sergio con il commento tecnico di Daniele e a Malga Pramosio le percussioni dei Tamburi Medioevali di Cividale in costume tipico.

Cancelli orari: Frazione Timau (cambio staffetta) ore 10.45, Malga Pramosio ore 12, Cima Monte Paularo ore 13.15. Tempo massimo sei ore. Iscrizioni aperte fino a venerdì sera dal sito

www.skyracecarnia.it dove è pubblicato anche il regolamento, il protocollo covid, l’albo d’oro, il programma completo, il montepremi, planimetria ed altimetria del percorso, video ed immagini delle edizioni precedenti e tante altre cose.