Ubriaco, lo fermano per un controllo. Lui aggredisce i Carabinieri

Un uomo di 51 anni di Trivignano Udinese è stato arrestato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Palmanova per oltraggio, minaccia e violenza a pubblico ufficiale. Era stato fermato intorno alle 5.30 di ieri, a Corno di Rosazzo, al volante della sua auto, durante un normale controllo su strada.

È risultato positivo all'alcol test con 2,5 grammi litro, quindi cinque volte il consentito dalla legge. Ha opposto subito resistenza ai militari dell'Arma, minacciandoli con quello che pareva essere un coltello e che poi si è rivelata una penna.

Accompagnato nella caserma di Palmanova per accertamenti, ha dato in escandescenze cercando di colpire con gomitate e pugni i militari. È stato chiamato così l'equipaggio sanitario di un'ambulanza. Gli infermieri lo hanno sedato ma non è servito a nulla perché ha cercato di scagliarsi anche contro uno di loro, per fortuna senza riuscire a ferirlo. A quel punto è stato necessario portarlo in ospedale, a Palmanova. Solo dopo qualche ora è riuscito a tranquillizzarsi ed è stato riportato la caserma della Città Stellata dei militari dell'Arma. Dovrà rispondere anche di guida in stato di ebbrezza. Per lui è prevista la direttissima.