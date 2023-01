Udine, a Bolzano arriva la terza sconfitta stagionale

La WomenAPU LBS Delser Udine è incappata nella terza sconfitta stagionale. Nella terza giornata di ritorno del girone Nord di serie A2 femminile, le Volpi di coach Massimo Riga sono cadute per 70-53 al palaMazzali, sul parquet dell’Alperia Bolzano, al termine di una gara nella quale le friulane sono riuscite a mettere il naso avanti alle padrone di casa solo nelle prime battute del match. Senza Eva Da Pozzo ed Eva Lizzi, con Elisa Pontoni a mezzo servizio, la Delser ha subìto l’Alperia, soprattutto nel secondo tempo.

A inizio gara, sfruttando il lavoro di Angelina Turmel (9 rimbalzi, 7 falli subiti e una stoppata) e le triple di Chiara Bacchini, Udine ha tenuto botta a Bolzano, promettendo una partita tenace, contro un’avversaria a caccia di punti per agganciare la zona play-off, allontanandosi dai rischi di venire impelagata nella lotta per non retrocedere.

A metà del secondo quarto, le iniziative di Assentato hanno però acceso l’Alperia che, da quel frangente in avanti, ha preso il controllo del match e non l’ha più mollato. Già nel secondo periodo, coach Riga ha dato minuti all’azzurrina Valentina Penna, entrata a sostituire Bovenzi, vessata da problemi di falli personali, ma i conti non sono tornati al tecnico udinese.

Nel secondo tempo, l’Alperia ha allungato, grazie soprattutto alla vena di Kotnis (12 rimbalzi e 3 assist) e la Delser ha mollato la presa, anche a causa di deficitarie percentuali di realizzazione, soprattutto al tiro da due. La difesa altoatesina ha fermato il talento offensivo di Sara Ronchi, per una volta poco efficace in fase realizzativa e, per la prima volta in campionato, una squadra che non si chiama Sanga Milano è riuscita a battere la WomenAPU.

La Delser tornerà in campo sabato 4 febbraio, a Villafranca, sul campo dell’Alpo Verona, nella quarta di ritorno.

Alperia BC Bolzano - WomenAPU LBS Delser Udine 70-53 (19-14, 20-25, 48-38)

Alperia Bc Bolzano Kotnis 23 (8/19, 2/5), Sevillo 8 (0/1, 2/4), Chrysanthidou 5 (1/2, 1/2), Assentato 19 (1/3, 4/10), Vella 9 (0/4, 3/4), Logoh 4 (2/2, 0/1), Fall, Gualtieri 2 (1/6, 0/2), Mazzucco, Kob; non entrate: Delbalzo e Azzi. Coach Sacchi

WomenAPU LBS Delser Udine Bovenzi 8 (3/9, 0/1), Ronchi 8 (2/8, 0/1), Bacchini 8 (1/6, 2/4), Turmel 17 (5/12), Mosetti 2 (1/3), Penna (0/1. 0/1), Pontoni (0/1), Gregori (1/3, 2/5); non entrate: Ceppellotti e Ugiagbe. Coach: Riga

Arbitri: Giudici e Marconetti

NOTE Tiri liberi: Bolzano 8/13, Udine 15/20. Tiri da due: Bolzano 13/37, Udine 13/43. Tiri da tre: Bolzano 12/28, Udine 4/12.