Udine a Padova, con l'incognita meteo

Dopo la bella vittoria contro il Rugby Casale e la domenica di sosta, la partita che attende la Udine Fvg domenica 17 sul campo del Valsugana Padova (calcio d’inizio alle 14.30) per il quarto turno della serie A risulta fondamentale. I friulani hanno mosso la classifica e ora sono penultimi e se la vedranno con i patavini, che li precedono con un punto di vantaggio perché, pur avendo perso a loro volta due partite e vinta una, hanno ottenuto un punto di bonus difensivo. Un’occasione da non sprecare con un avversario, sulla carta, alla portata.

“E’ una partita da vincere – spiega il coach della Udine Fvg, Riccardo Robuschi – ma i ragazzi dovremo entrare in campo con tanta umiltà e ci vorrà una grande disciplina in difesa e con la palla in mano. Condizionata dalle previsioni meteo inclementi, sarà una partita con poco gioco e tanto combattimento e tatticismi".

L’ossatura della squadra sarà quella dei primi due turni, ma con qualche cambio di ruolo. Assente sicuramente capitan Riccardo Gerussi colpito duro proprio contro il Casale sono in dubbio anche l’anglo sud africano Jordan Mills e il pilone Gregori. Nei 23 convocati rientrano Tiziano Picchietti e Stefano Amura.

Nel frattempo, sempre domenica, la squadra cadetta sarà di scena in casa contro il Venezia Mestre per il quarto turno del campionato di C1, mentre l’Under 18 giocherà a Castelfranco veneto contro i pai età del Castellana per la promozione matematica nel girone meritocratico.

Sospese causa maltempo le attività del mini rugby e l’Under 14, mentre l’under 16 osserva un turno di riposo.