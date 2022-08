Udine, avanza il cantiere al campo Dal Dan

A Paderno, nel campo di atletica Dal Dan, proseguono i lavori cominciati un mese fa nella parte interna.

A effettuare un sopralluogo nella mattinata è stato il vicesindaco Loris Michelini. In questo periodo si sta per completare la prima parte, quella relativa al rifacimento delle sei corsie della pista di atletica. Saranno completamente ristrutturate con materiale apposito con l'approvazione anche della Federazione italiana di atletica leggera.

Da molti anni si attendeva che il Comune mettesse mano alla struttura, per renderla più adatta alle nuove metodologie di allenamento. Si tratta di un modo per incentivare i ragazzi a fare sport e nello specifico atletica, una disciplina lasciata un po' troppo da parte negli ultimi tempi.

Alla riapertura del campo, gli atleti troveranno anche nuove pedane, idonee al salto in lungo, al salto in alto e al lancio del peso. Una bella notizia per i cittadini udinesi che potranno riprendere a fare attività sportiva dopo due anni di limiti imposti dalla pandemia.

“Si potranno svolgere all'interno della struttura varie tipologie di gare - le parole del vicesindaco Michelini - molti sportivi potranno allenarsi beneficiando di un'impiantistica nuova, al passo con i tempi, adatta a implementare e diffondere le discipline. Questi sport devono essere adeguatamente supportati da impianti all'altezza e noi stiamo lavorando in questo senso”.

L'intervento prevede anche la realizzazione di una pedana dedicata alle persone diversamente abili in modo tale che possano praticare le attività. Per poter rendere moderno il campo, si è reso necessario un intervento economico di 700.000 euro. “Siamo contenti di aver dato il là a questi lavori. L'auspicio è terminare tutto per la fine di settembre o al massimo per l'inizio di ottobre”, conclude Michelini.