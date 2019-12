Udine batte Roseto 84-61

Non c'è due senza tre. E' questo il motto in casa Apu in vista della sfida interna prenatalizia contro Roseto, che insegue i friulani a meno 4. Missione compiuta per Antonutti e compagni, che s'impongono per 84-61. Una vittoria importante per il morale, anche perchè arriva al termine di un'altra settimana difficile sul fronte dell'infermeria, con Nobile costretto ai box.

CRONACA. Udine parte con le triple di Cromer e Fabi, mentre la Sapori Veri risponde con un libero di Nikolic e la bomba di Pierich (6-4, dopo 2' 30''). Doppio fallo in attacco per gli ospiti, mentre l'Apu litiga con il canestro, prima del centro di Beverly (8-4). Ancora Fabi e Beverly a segno, mentre Roseto è costretta a chiamare minuto (12-4, dopo 5'). De Fabritis, dalla lunga, rimette in moto il tabellino per gli Sharks, imitato da Bayehe. Per Udine ci pensano Beverly e Cromer, con una tripla, a sblocare il punteggio dopo una serie di passaggi a vuoto (17-9). La sfida si accende: a Bayehe risponde subito Zilli (19-11, quando resta 1'30'' da giocare). Antonutti manda in lunetta Jones che non sbaglia; dalla linea della carità anche De Fabritis fa due su due (19-15). La tripla di Penna chiude il primo quarto sul 22-15.

Roseto riparte con la bomba di Jones e i liberi di Bayehe, a cui risponde Antonutti dalla lunga distanza (25-20). E' ancora il capitano friulano ad accendere il Carnera, con una schiacciata su palla rubata da Fabi e assist perfetto di Amato (27-20, dopo 3'). La doppietta di Bayehe da sotto le plance permette agli ospiti di riavvicinarsi e costringe coach Ramagli a chiamare minuto (27-24). Un libero per Nikolic, a cui replica Beverly (29-25, dopo quasi 5'). Ancora errori, da entrambe le parti, prima del centro di Bayehe e la risposta di Gazzotti (31-27). Il ritmo si alza: ad Antonutti, da sotto e dalla lunga, rispondono De Fabritis e Nikolic (36-31). Ancora a segno Antonutti e Cromer, da tre (41-33). Alla 'festa' delle triple si iscrive anche Amato, che manda le squadre negli spogliatoi sul 44-33.

Si riparte dalla prima tripla di Gazzotti e dalla schiacciata di Beverly (49-33), che costringono subito coach D'Arcangeli al time-out. Alla tripla di Amato, replica Bayehe (52-35). Un libero per Fabi, mentre Gazzotti dalla lunetta fa due su due. Cromer aumenta il vantaggio Apu, andando a segno dalla lunga (58-35). Bayehe trova la via del canestro, imitato da Nikolic, che aggiunge anche un libero (58-40). Cromer aggiunge un'altra bomba al suo score personale (61-40, dopo 5'). Doppio uno su due dalla linea della carità per Amato, mentre Bayehe trova il centro da sotto le plance (63-42). Quarto fallo per Zilli, che manda in lunetta Bayehe (due su due per lui); il numero 23 degli Sharks commette a sua volta il quarto fallo: Penna non sbaglia (65-44, quando restano 3' 45'' da giocare). Un libero per Jones, a cui risponde con un bel canestro Antonutti (67-45). Contropiede di Giordano e tripla di De Fabritis (67-50); coach Ramagli, a 1'15'' dalla sirena, chiama time-out, ma si va all'ultimo riposo sul 67-50.

Fabi a segno, imitato da Jones (69-52). Al centro del capitano, segue la tripla di Fabi (74-52, dopo quasi 3'). Schiacciata di Beverly, che poi commette il suo quarto e quinto fallo in sequenza, salutato dagli applausi del Carnera. Centro di Jones e tripla di De Fabritis (76-57, quando mancano 4'). Penna e Gazzotti, dalla lunga, riportano Udine oltre il più 20 (81-59). Nel finale spazio per il centro di Nikolic e la bomba di Amato, che chiude la sfida sull'84-61.

IL TABELLINO