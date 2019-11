Udine corre con la Staffetta Telethon

E’ ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per la 21esima Staffetta Telethon 24 per un’ora che, sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre, farà muovere Udine all’insegna della corsa e della solidarietà. Un’edizione, quella 2019, che si prepara a cancellare tutti i record del passato: saranno, infatti, 660 le squadre al via, per un totale di quasi 16mila persone, che animeranno il cuore della città.

Come ormai tradizione, sarà la Staffetta Giovani ad aprire ufficialmente il fine settimana. I 1.800 ragazzi delle scuole regionali, infatti, scatteranno dalle 9.15 di sabato 30 novembre e avranno tutti i riflettori puntati su di loro, con start e premiazioni dedicate. L’organizzazione è stata messa a punto grazie all’impegno dell’Ufficio scolastico per l’Educazione fisica e sportiva di Udine, coordinato dal professor Claudio Bardini. I ragazzi percorreranno un circuito ad hoc di 850 metri; partendo da piazza Libertà, proseguiranno per la salita al Castello, svolteranno per vicolo Sottomonte, procedendo per piazzetta Marconi, via Sarpi, piazza San Giacomo, via Canciani, via Cavour e arriveranno in piazza Libertà.

LA STAFFETTA. A partire dalle 14.30, invece, entrerà nel vivo l’attesa per la 24 per un’ora. A dare ufficialmente il via alla corsa sarà la Fanfara della Brigata Julia, che darà il ritmo ai primi staffettisti. Ma non mancheranno i testimonial ‘vip’: il conto alla rovescia per lo start sarà affidato a una voce inconfondibile, amatissima da tutti i friulani, ma non solo, quella di Bruno Pizzul! Schierate sulla linea di partenza, come ormai tradizione, ci saranno le Frecce Tricolori, con la formazione al gran completo, che si scambierà poi il testimone assieme ai ‘colleghi’ del II Stormo nell’arco delle 24 ore.

Al via, ci sarà anche una rappresentanza dell’Apu Udine, la squadra di basket cittadina, capitanata dal gm Davide Micalich (che correrà la prima frazione) e formata da Michele Antonutti, TJ Cromer e Lorenzo Penna.

Sul palco, poi, ci sarà anche Miss Friuli Venezia Giulia Jennifer Pavesi, che ha rappresentato la nostra regione nell’80esima edizione di Miss Italia. La 18enne di Terzo di Aquileia accompagnerà i primi frazionisti e poi tornerà con noi anche per le premiazioni di domenica.

A correre durante la prima ora, poi, ci sarà anche l’olimpionica Gabriella Paruzzi, mentre nell’ultima ora si metterà alla prova sulle strade udinesi un altro grandissimo campione, diventato anche personaggio tv: Massimiliano Rosolino, che poi prenderà parte alla cerimonia di premiazione, in programma come sempre subito dopo l’arrivo.

IL PERCORSO. Il Comitato Udinese Staffette Telethon, che organizza l’evento in collaborazione con l’Asd Universo Giovani, per accogliere il maggior numero di persone previste, ha leggermente allungato il nuovo circuito, fino a raggiungere i 1.850 metri. Il tracciato, omologato dalla Fiasp, la Federazione Italiana Amatori Sport Per Tutti, partirà da piazza I Maggio, cuore pulsante dell’evento, grazie anche alla presenza del Villaggio Telethon, per proseguire lungo via Manin, piazza Libertà, via Cavour, via Canciani, piazza San Giacomo (altra novità dell’edizione 2019), via Sarpi, piazzetta Marconi, Riva Bartolini, vicolo Portanuova e poi percorrere esternamente tutta l’ellisse di Giardin Grande, con una piccola ‘circumnavigazione’ della collinetta di fronte al Conservatorio Tomadini.

Anche quest'anno la viabilità di Giardin Grande sarà interdetta per tutta la durata della manifestazione, garantendo comunque l'utilizzo del parcheggio multipiano della piazza.

SOSTEGNO ALLA RICERCA. Non cambia, invece, l’obiettivo della manifestazione, ovvero la raccolta fondi per Fondazione Telethon, a sostegno della ricerca scientifica per la cura delle malattie genetiche rare, con il supporto di Bnl Gruppo Bnp Paribas, main partner dell’evento e partner storico di Telethon da oltre 28 anni, con più di 300 milioni di raccolta totale a oggi.

Dal 1990 Fondazione Telethon ha investito in ricerca oltre 528 milioni di euro, ha finanziato oltre 2.630 progetti con oltre 1.600 ricercatori coinvolti e più di 570 malattie studiate. Grazie a Telethon è stata resa disponibile la prima terapia genica con cellule staminali al mondo, nata grazie alla collaborazione con GlaxoSmithKline e Ospedale San Raffaele. Strimvelis, questo il nome commerciale della terapia, è destinata al trattamento dell’ADA-SCID, una grave immunodeficienza che compromette le difese dell’organismo fin dalla nascita. La terapia genica è in fase avanzata di sperimentazione anche per la leucodistrofia metacromatica (una grave malattia neurodegenerativa), la sindrome di Wiskott-Aldrich (un’immunodeficienza), la beta talassemia, e due malattie metaboliche dell’infanzia (rispettivamente, la mucopolisaccaridosi di tipo 6 e di tipo 1).

Inoltre, all’interno degli istituti Telethon è in fase avanzata di studio o di sviluppo una strategia terapeutica mirata anche per altre malattie genetiche, come per esempio l’emofilia o diversi difetti ereditari della vista. Parallelamente, continua in tutti i laboratori finanziati da Fondazione Telethon lo studio dei meccanismi di base e di potenziali approcci terapeutici per patologie ancora senza risposta.

SPORTELLI APERTI. Anche chi non partecipa alla Staffetta potrà dare il proprio contributo alla ricerca! Gli sportelli della filiale di Bnl Gruppo Bnp Paribas di via Mercatovecchio, infatti, rimarranno aperti sabato 30 dalle 9 alle 22 e domenica 1 dalle 10 alle 18 per consentire a tutti di fare un versamento e sostenere i progetti della Fondazione Telethon.

ASD UNIVERSO GIOVANI. Quest’anno, ad affiancare il Comitato Staffette Telethon Udine, ci sarà l’Asd Universo Giovani che festeggia anche la sua decima partecipazione all’evento cittadino. Il sodalizio è nato quasi per gioco, con la voglia di essere presente e di portare un importante messaggio di vicinanza a chi sta combattendo contro una malattia rara. Fin dalla prima edizione, il team ha ‘schierato’ un atleta con la sindrome di Williams e poi, negli anni, si è arricchito grazie ad Andrea che ha corso con il figlio Samuele, affetto dalla mutazione genetica KCNB1. I tanti sponsor e amici dell’Ads Universo Giovani contribuiscono alla manifestazione con una donazione in denaro e sostengono il progetto Casa Universo Giovani.

L’Asd avrà anche un suo spazio in piazza I Maggio, che sarà animato da musica, eventi e ospiti, a cominciare dal comico Marco Milano, in arte Mandi Mandi. Nel tendone di Universo Giovani, poi, sarà posizionata la speciale bicicletta degli Arrotini della Val Resia, che metteranno a disposizione del pubblico la loro maestria, contribuendo alla raccolta fondi per aiutare la ricerca scientifica.

APPUNTAMENTO IN PIAZZA. Sabato 30 e domenica 1, in piazza Libertà, saranno visitabili cinque stand espositivi. Saranno presenti i volontari della Fondazione Telethon, che potranno fornire tutte le indicazioni sulla ricerca scientifica. Non mancheranno, poi, quattro realtà strettamente legate a Telethon e al nostro territorio, ovvero la Pattuglia Acrobatica Nazionale e il II Stormo, la Brigata alpina Julia, la Polizia Scientifica e la Croce rossa Giovani Fvg.

TELETHON IN MUSICA. Ad accompagnare con il giusto ritmo i podisti, anche quest’anno ci saranno le bande dell’Ambima. Ci faranno compagnia l’Associazione Filarmonica Madonna di Buia (dalle 18 alle 20 di sabato), la Banda Musicale Giovanile di Pavia di Udine (dalle 19 alle 20 di sabato), la Banda Musicale Borgna di Madrisio di Fagagna (dalle 10 alle 12 di domenica), la Nuova Banda di Orzano (dalle 11 alle 12 di domenica) e la Banda Parrocchiale Noacco di Cassacco (dalle 12 alle 14 di domenica). Anche in piazza I Maggio e in piazza Libertà non mancherà la musica grazie alla presenza di Dj e band: si alterneranno sul palco Nati per caso, Il Mercatovecchio, Soda, Dalyrium Bay, Dj Stex e Pretini Dj.

TELETHON E’ ANCHE CULTURA. La Staffetta non è solo sport. Quest’anno, infatti, il Comune di Udine, tramite l’Assessorato alla Cultura, ha deciso di consentire l’ingresso gratuito ai musei cittadini a tutti i partecipanti e ai loro accompagnatori, nelle giornate di sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre, dalle 10 alle 18.

BUS NAVETTA. Dopo il grande successo dell'iniziativa lo scorso anno, Saf ripropone anche per l'edizione 2019 il servizio bus navetta gratuito, per permettere ai partecipanti di raggiungere piazza I Maggio con partenza dal Terminal Studenti (viale Monsignor Nogara), che fungerà da parcheggio scambiatore. Le corse sabato, dalle 13.45, avranno cadenza ogni 15 minuti mentre dalla mezzanotte di domenica il servizio sarà attivo con corse ogni 20 minuti fino alle 15. Per il ritorno le ultime partenze dal capolinea di viale della Vittoria 6 avranno il seguente orario: 15 - 15.30 -16 - 16.30 - 17.

UN PO’ DI NUMERI. Edizione dopo edizione, l’evento è cresciuto sempre più, dando un contributo importante alla ricerca scientifica. Nel 2015 c’erano 1.600 ragazzi delle scuole e oltre 9.500 staffettisti della 24 per un’ora, che hanno permesso di raggiungere quota 188.000 euro. Nel 2016, il contatore si era chiuso a quota 209.000 euro con la presenza di 453 squadre. Nel 2017, erano state 460 squadre al via, mentre le donazioni avevano raggiunto quota 220mila euro. Nel 2018, infine, Udine ha devoluto alla ricerca 250.000 euro grazie a 560 squadre al via, per un totale di oltre 13mila persone impegnate nel weekend solidale.