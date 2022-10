Udine espugna il PalaFlaminio

Quarta vittoria in campionato per l’Apu Old Wild West Udine che questa sera si è imposta per 65-75 al PalaFlaminio contro RivieraBanca Rimini. I bianconeri hanno cancellato, dunque, il ko di sei giorni fa in casa con Tramec Cento e hanno ripreso la corsa per il primo posto del Girone Rosso di Serie A2 2022-2023. Mvp della serata Keshun Sherrill, autore di 18 (18 di valutazione complessiva). Prossimo appuntamento domenica al PalaCarnera per il big-match con la Fortitudo Bologna (palla a due alle 18.00). I tagliandi per l’attesissimo confronto sono già in vendita attraverso il circuito Vivaticket.

Per la gara al PalaFlaminio coach Matteo Boniciolli recupera tutti gli elementi colpiti dal Covid-19 la settimana scorsa e decide di lasciare in tribuna Mattia Palumbo, non ancora al top della condizione. Ecco, dunque, il quintetto di partenza: Sherrill, Briscoe, Gaspardo, Esposito e Cusin. Inizio scoppiettante per Sherrill autore di due triple nel primo minuto di gioco (0-6). Arrigoni sblocca per i padroni di casa (2-6), ma l’Apu rimane costantemente avanti. A metà periodo, dopo alcuni minuti di stop per un problema al tabellone dei 24 secondi, Esposito ribadisce il +6 iniziale a favore degli ospiti (7-13). Lo stesso numero 20 bianconero firma il +7, trasformando i due liberi concessi dalla terna arbitrale per fallo di Scarponi (9-16). A un minuto e 28 secondi dalla prima sirena Pellegrino dall’area realizza il canestro che vale il +8 (11-19). Negli ultimi sessanta secondi la RivieraBanca accorcia con la tripla di D’Almeida (16-19), ma Briscoe (già gravato di tre falli) fissa il primo parziale sul 16-21.

In avvio di seconda frazione Cusin sigla i primi due punti personali (16-23), ma Rimini sfrutta al meglio le doti realizzative di Johnson che tra il terzo e il quarto minuto di gioco annulla il gap con il team di Boniciolli (25-25). A metà periodo Gaspardo e Sherrill (2/2, fallo di Tassinari) riportano l’Old Wild West sul +4 (25-29). Lo stesso Sherrill è protagonista a 3 minuti dall’intervallo lungo: è lui il finalizzatore di due contropiedi vincenti innescati rispettivamente da Pellegrino e Mussini (28-33) che portano a 13 i punti del play di Cleveland. Ne finale Johnson accorcia dalla lunetta (2/2, fallo di Nobile), ma Mussini risponde (2/2, fallo di Anumba) e chiude il primo tempo sul 30-35.

In avvio di terza frazione l’Apu Udine vola per la prima volta sul +10 (30-40) grazie a Cusin e Mussini, che migliora così la percentuale nei tiri da tre, nuovamente deficitaria (3/11). La formazione di Mattia Ferrari si conferma, però, un avversario ostico capace di dimezzare le distanze in poco più di due minuti (37-42). A metà periodo, però, la tripla di Briscoe riporta a 10 i punti di vantaggio dei friulani (39-49). Un minuto dopo Pellegrino firma il +13 (40-53) e Ferrari chiama immediatamente il timeout. Al rientro Meluzzi va a segno dall’arco (43-53), ma l’Old Wild West è molto più concreta sotto canestro e impone ai romagnoli un parziale di 6-0 per il +17 (43-60). Ogbeide e Meluzzi (tripla) interrompono il buon momento dei friulani (48-60) e Pellegrino fissa il terzo parziale sul 48-62.

Mussini in avvio dell’ultimo quarto arrotonda ulteriormente il vantaggio bianconero (48-64), confermando il trend positivo della serata. A metà periodo sono 12 i punti che separano i due team (56-68). A 4 minuti e 40 secondi dalla fine del match Briscoe viene sanzionato con un fallo tecnico (Meluzzi, 1/1), ma Cusin su assist di Antonutti spegne le illusioni di rimonta dei padroni di casa (59-70). Nei minuti finali la tripla di Sherrill vale il momentaneo +14. gli ultimi ad arrendersi in casa Rimini sono Meluzzi e Ogbeide, ma è ancora una volta Sherrill ad andare a segno, diventando il miglior realizzatore della partita.

RIVIERABANCA BASKET RIMINI – APU OLD WILD WEST UDINE 65-75 (16-21, 30-35, 48-62)

RIVIERABANCA BASKET RIMINI: Tassinari 6 punti, Anumba 5, Meluzzi 14, Baldisserri ne, Scarponi, Masciadri 4, Arrigoni 4, D’Almeida 2, Bedetti 3, Johnson 15, Morandotti ne, Ogbeide 12. All. Mattia Ferrari

APU OLD WILD WEST UDINE: Mussini 13 punti, Mian 4, Antonutti, Gaspardo 5, Cusin 12, Briscoe 9, Fantoma ne, Esposito 6, Nobile, Pellegrino 8, Sherrill 18. All. Matteo Boniciolli.

Arbitri: Terranova, Pellicani, Attard.

Uscito per cinque falli: nessuno.