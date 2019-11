Udine in festa con Telethon

Taglio del nastro, questo pomeriggio alle 15, a Udine per la 21esima Staffetta Telethon 24 per un’ora che si concluderà domenica 1 dicembre alle 15. La corsa in nome della solidarietà quest'anno ha cancellato tutti i record del passato con 660 squadre al via (110 più dell'anno scorso), per un totale di quasi 16mila persone.

Come ormai tradizione, la Staffetta Giovani ha aperto ufficialmente il fine settimana con 1.800 ragazzi delle scuole regionali che hanno percorso un circuito ad hoc di 850 metri; partendo da piazza Libertà, proseguiranno per la salita al Castello, svolteranno per vicolo Sottomonte, procedendo per piazzetta Marconi, via Sarpi, piazza San Giacomo, via Canciani, via Cavour e arriveranno in piazza Libertà.





IL PERCORSO. Il Comitato Udinese Staffette Telethon, che organizza l’evento in collaborazione con l’Asd Universo Giovani, per accogliere il maggior numero di persone previste, ha leggermente allungato il nuovo circuito, fino a raggiungere i 1.850 metri. Il tracciato, omologato dalla Fiasp, la Federazione Italiana Amatori Sport Per Tutti, partirà da piazza I Maggio, cuore pulsante dell’evento, grazie anche alla presenza del Villaggio Telethon, per proseguire lungo via Manin, piazza Libertà, via Cavour, via Canciani, piazza San Giacomo (altra novità dell’edizione 2019), via Sarpi, piazzetta Marconi, Riva Bartolini, vicolo Portanuova e poi percorrere esternamente tutta l’ellisse di Giardin Grande, con una piccola ‘circumnavigazione’ della collinetta di fronte al Conservatorio Tomadini.

Anche quest'anno la viabilità di Giardin Grande sarà interdetta per tutta la durata della manifestazione, garantendo comunque l'utilizzo del parcheggio multipiano della piazza.

SOSTEGNO ALLA RICERCA. Non cambia, invece, l’obiettivo della manifestazione, ovvero la raccolta fondi per Fondazione Telethon, a sostegno della ricerca scientifica per la cura delle malattie genetiche rare, con il supporto di Bnl Gruppo Bnp Paribas, main partner dell’evento e partner storico di Telethon da oltre 28 anni, con più di 300 milioni di raccolta totale a oggi.

Dal 1990 Fondazione Telethon ha investito in ricerca oltre 528 milioni di euro, ha finanziato oltre 2.630 progetti con oltre 1.600 ricercatori coinvolti e più di 570 malattie studiate. Grazie a Telethon è stata resa disponibile la prima terapia genica con cellule staminali al mondo, nata grazie alla collaborazione con GlaxoSmithKline e Ospedale San Raffaele. Strimvelis, questo il nome commerciale della terapia, è destinata al trattamento dell’ADA-SCID, una grave immunodeficienza che compromette le difese dell’organismo fin dalla nascita. La terapia genica è in fase avanzata di sperimentazione anche per la leucodistrofia metacromatica (una grave malattia neurodegenerativa), la sindrome di Wiskott-Aldrich (un’immunodeficienza), la beta talassemia, e due malattie metaboliche dell’infanzia (rispettivamente, la mucopolisaccaridosi di tipo 6 e di tipo 1).

Inoltre, all’interno degli istituti Telethon è in fase avanzata di studio o di sviluppo una strategia terapeutica mirata anche per altre malattie genetiche, come per esempio l’emofilia o diversi difetti ereditari della vista. Parallelamente, continua in tutti i laboratori finanziati da Fondazione Telethon lo studio dei meccanismi di base e di potenziali approcci terapeutici per patologie ancora senza risposta.

SPORTELLI APERTI. Anche chi non partecipa alla Staffetta potrà dare il proprio contributo alla ricerca! Gli sportelli della filiale di Bnl Gruppo Bnp Paribas di via Mercatovecchio, infatti, rimarranno aperti sabato 30 dalle 9 alle 22 e domenica 1 dalle 10 alle 18 per consentire a tutti di fare un versamento e sostenere i progetti della Fondazione Telethon.