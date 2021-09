Udine, la Castelbike dà appuntamento al 2022

La Castelbike di Udine non si farà. Slitta al 2022 l’appuntamento con la gara di mtb in notturna nel cuore della città. La tradizionale prova che da 20 anni animava il centro udinese, che avrebbe dovuto svolgersi nella serata di venerdì 17 settembre, non accenderà le luci del ciclismo in città.

Con rammarico, gli organizzatori dell'Asd Ciclo Assi Friuli devono dare forfait: alcune problematiche di carattere logistico e organizzativo non consentono la regolare e spettacolare realizzazione. In particolare, le prescrizioni ufficiali anti-contagio, con protocolli definiti che richiedono un’operatività e una logistica non facile da attuare in centro città.

Un peccato visto che per i migliori specialisti della mountain bike a livello nazionale e internazionale, l'appuntamento di Udine era l'occasione per cimentarsi in una manifestazione unica e spettacolare. Delusione anche per il numeroso pubblico e gli appassionati che hanno sempre animato le serate della CastelBike di Udine. Uno stop forzato, ma appuntamento rimandato al 2022.