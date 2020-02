Udine sbanca anche Imola per 75-84

Seconda sfida in esterna per l'Apu che, dopo aver espugnato Montegranaro, conquista anche il parquet di Imola per 75-84. Dopo aver subìto nel primo quarto, i friulani cambiano marcia nella seconda frazione e, anche se i padroni di casa non mollano fino alla fine, trovano un'altra importante vittoria.

LA CRONACA. Ancora out Fabi, mentre Gazzotti è in panchina. Avvio con tanti errori. E' Imola che sblocca per prima il risultato, dopo due minuti, con la tripla di Masciadri. I padroni di casa allungano fino al 7-0, prima del canestro di Antonutti che, dopo 3'30'', muove il tabellone per i friulani. Beverly trascina l'Apu fino al meno uno (9-8, dopo 5'), ma Bowers risponde con un'azione da tre punti (12-8). Ancora Beverly e poi Cromer a segno; Masciadri dalla lunga e Morse mantengono le distanze (17-12, quando mancano 2'15''). Nell'ultimo minuto, a Valentini risponde Nobile per il 19-15 del primo intervallo.

Avvio con la firma di Valentini per Imola e Zilli per l'Apu (25-21), poi alle marcature si aggiungono anche Masciadri e Strautins che, con tripla e canestro, riporta avanti Udine, prima dell'azione da tre di Morse (28-26, dopo 3'40''). Le triple in sequenza di Strautins e Amato, che poi mette anche un canestro da sotto, aprono al nuovo vantaggio friulano (28-34, dopo 4'30'') e costringono Imola al time-out. Gioco interrotto subito per un colpo fortuito di Amato a Valentini, che finisce a terra ed è costretto a ricorrere alle cure dei sanitari. Fallo tecnico per Le Naturelle, con Amato che non sbaglia. A Morse, replica ancora Amato, dalla lunga (30-38, a 4' dalla sirena). Tripla anche per Nobile, che firma il 30-41, prima di una serie di palle perse che consente a Masciadri di ricucire sul 34-41 (a 2' dalla sirena) e obbliga coach Ramagli al time-out. Zilli fa due su due dalla linea della carità (34-43). Nell'ultimo minuto a segno Morse, che sbaglia il libero aggiuntivo; uno su due per Antonutti dalla lunetta e due su due per Morse, che mandano al riposo lungo sul 38-44.

Morse tenta l'assalto, ma poi Antonutti e Strautins difendono il margine (45-53 dopo 4'). A Morse risponde ancora il capitano (47-55). Imola incalza con Fultz e Morse e sul 51-55 coach Ramagli chiama minuto (a 4' dalla sirena). A Bowers rispondono subito Strautins dalla lunga e Antonutti (53-60, con 2' da giocare). Bowers, dalla lunga, e Morse accorciano (58-60). Nel finale a segno Zilli e poi Antonutti, dopo alcuni problemi con il cronometro, che manda alll'ultimo riposo sul 58-64.

Si riparte dalla tripla di Penna, ma Baldasso replica (61-67). Ancora a segno Antonutti poi, dopo alcuni passagi a vuoto, Fultz e Baldasso trovano due bombe, ma Cromer risponde subito dalla lunga (67-72, dopo 3'50''). A Baldasso replica Beverly dalla lunetta (69-74). Imola resta in scia con la tripla di Masciadri. Canestro per Amato, prima di una serie di errori su entrambi i fronti. Baldasso muove il tabellone con un libero (73-76, a 2'30''). L'Apu trova un'altra tripla con Amato, che obbliga Imola a fermare il gioco (73-79, a 2' 10'' dalla sirena). Beverly mette un altro mattoncino per Udine, ma Bowers sfrutta una palla rubata (75-81). Cromer fa uno su due dalla lunetta e Le Naturelle chiamano ancora minuto (75-82). Due su due per Amato, che consegna la vittoria ai friulani per 75-84.

IL TABELLINO