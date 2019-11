Udine, sfida chiave con Casale

In questa fase del campionato, dopo due sconfitte consecutive, la partita che attende la Udine Fvg domenica allo stadio “Gerli” (calcio d'inizio alle 14.30) per il terzo turno della serie A risulta fondamentale. I friulani sono ancora fermi a quota 0 e se la vedranno con il neopromosso Dopla Casale sul Sile, che li precede con un punto di vantaggio perché, pur avendo perso a sua volta entrambi i match dei primi due round, ha ottenuto un bonus difensivo.

Per rompere il ghiaccio è un'occasione d'oro, visto che si gioca in casa e con un avversario, sulla carta, alla portata. “E' una partita da vincere – spiega il coach della Udine Fvg, Riccardo Robuschi – ma dovremo entrare in campo con tanta umiltà, quella che è mancata spesso nelle prime due uscite, soprattutto in fase di finalizzazione. Tutti quanti noi dobbiamo alzare ancora il work rate e metterci ancora più dedizione e spirito di sacrificio per uscire da questo empasse”.

L'ossatura della squadra sarà quella dei primi due turni, ma con qualche cambio di ruolo. Nei 23 convocati dovrebbero rientrare Marco Properzi Curti e Stefano Amura. Nel frattempo, sempre domenica, la squadra cadetta sarà di scena sul campo del Conegliano per il terzo turno di C1, mentre, ancora a riposo l'Under 18, l'Under 16 giocherà in casa contro i parietà del San Donà (ore 11). Sabato l'Under 14 giocherà a Pasian di Prato (ore 17), mentre anche il minirugby osserverà un turno di riposo.