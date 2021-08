Udinese e Tavagnacco fanno squadra

Udinese Calcio e Tavagnacco Calcio Femminile uniscono le proprie forze per dare ulteriore impulso al movimento del calcio femminile giovanile in Friuli. Negli ultimi anni il movimento femminile ha visto crescere esponenzialmente il numero di tesserate e la sua cassa di risonanza e, per questo motivo, Udinese Calcio ha voluto fare un salto di qualità ulteriore affidando al Tavagnacco il proprio settore giovanile femminile nel solco di un legame storico in essere tra le due società.

Tutte le giovani atlete bianconere, dunque, avranno l’occasione di formarsi e proseguire la loro crescita in una società come il Tavagnacco che rappresenta ai massimi livelli nazionali il calcio femminile in Regione, sia per quanto concerne la Prima Squadra che per le categorie giovanili, dando loro la possibilità di trovare terreno fertile per coltivare i propri sogni.

A partire da questa stagione sportiva 2021-22, così, tutte le ragazze di Udinese Calcio, attraverso l’accordo formalizzato con il Tavagnacco e depositato in FIGC, qualora lo desiderino, potranno tesserarsi esclusivamente con il Tavagnacco Calcio Femminile, che accoglierà, così, le nuove tesserate nelle categorie già in essere, dai Primi Calci fino alla Under 19.

“Abbiamo sempre creduto nel calcio femminile - sottolinea Franco Collavino, Direttore Generale di Udinese Calcio – avviando da alcuni anni un progetto che si è consolidato negli anni trovando una grande risposta dalle ragazze del nostro territorio. Per questo motivo, nell’ottica di una costante crescita del movimento femminile e capitalizzando le nuove normative federali, abbiamo voluto dare vita a questa sinergia con il Tavagnacco che da la possibilità alle nostre ragazze che lo vorranno di continuare a crescere in una società storica del calcio femminile italiano che compete ai massimi livelli nazionali anche in ambito giovanile; rinsaldando, così, il nostro legame con il territorio attraverso un’eccellenza come il Tavagnacco a cui da tempo siamo legati. Da parte nostra, come Udinese Calcio, il supporto resterà costante con l’impegno di supportare e promuovere sempre di più il calcio femminile”.

"Siamo veramente orgogliosi che Udinese abbia scelto noi come partner per lo sviluppo del movimento femminile nel territorio", evidenzia il vicepresidente del Tavagnacco Domenico Bonanni. "E' innegabile che il nostro più che ventennale impegno nel sviluppare il calcio rosa sia stato premiato da una società prestigiosa come l'Udinese che in pochi anni ha ottimamente sviluppato il suo settore che accogliamo, consci di questa responsabilità. La sinergia che svilupperemo mettendo a fattor comune le risorse, ci permetterà di far arrivare più giovani atlete verso traguardi eccellenti. Il nostro sogno è di avere presto in Prima Squadra tante calciatrici del nostro Friuli".