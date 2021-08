Udinese, tifosi in rivolta: troppo cari i biglietti per la gara contro la Juve

I supporter bianconeri, dopo le proteste via social, sono passati alle vie di fatto. L'AUC e il Gruppo Udinese Club Autonomi hanno scritto due comunicati rivolgendosi alla società bianconera per protestare contro i prezzi dei biglietti della prima gara di campionato contro la Juventus.



Udinese-Juve è la gara inaugurale del campionato, in programma il 22 agosto a Udine, e i biglietti per assistere al match in curva i biglietti costano 60 euro (48 per abbonati stagione 2019/20), i distinti 110 (80), la tribuna laterale 105 euro (84), la tribuna centrale 140 (112). Il settore ospiti costa 60 euro senza riduzioni.



L'AUC "chiede all'Udinese Calcio una revisione di tali prezzi uniformandoli quanto meno agli sconti praticati per la Coppa Italia. Riteniamo doveroso questo atteggiamento verso la parte più fedele e passionale dei tifosi friulani - conclude il presidente Giuseppe Marcon -".



"Dopo un periodo prolungato di assenza dallo stadio e in un momento in cui tutti stiamo cercando di ripartire verso la normalità, sarebbe stato più opportuno adottare soluzioni che favorissero la partecipazione ampia dei tifosi. Lo Stadio ci manca, la Nostra Squadra ci manca cosi come i Nostri colori... - scrive il Gruppo Udinese Club Autonomi - auspichiamo una soluzione di buon senso da parte della Società, anche e soprattutto nei confronti degli abbonati di lungo corso! Vogliamo tutti uno stadio colmo di tifosi dell’Udinese, in ogni incontro di questa nuova stagione".