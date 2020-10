Udinese: un positivo al Covid in casa bianconera

Per la prima volta da quando è nota l’emergenza Coronavirus, il Covid 19 entra ufficialmente in casa Udinese. La notizia è arrivata oggi, attorno alle 13 e ha costretto la società friulana ad annullare il test amichevole in programma alle 15 contro il Pordenone.

La società bianconera, in un comunicato, ha spiegato che “la gara è stata annullata a titolo prudenziale, a causa della riscontrata positività al COVID 19 di un componente, non calciatore né membro dello staff tecnico, del gruppo squadra Udinese. In conseguenza di ciò, come previsto dai regolamenti, tutto il gruppo squadra è stato posto in autoisolamento domiciliare. Il programma degli allenamenti resta inalterato secondo i protocolli vigenti".

Quella bianconera, assieme a Crotone e Verona era rimasta una delle poche società di A a non essere ancora stata colpita dal Virus da febbraio ad oggi. Né da Via Candolini, né dalle sedi di Crotone e Hellas sono mai giunti comunicati di casi di positività. In un momento in cui la pandemia sembra aver ripreso vigore a livello generale, è chiaro che anche lo sport, il calcio nello specifico, dovrà rivedere molti aspetti gestionali. Un tema che negli ultimi giorni è al centro dell’attenzione e che dovrà diventare prioritario per tutte le componenti coinvolte.