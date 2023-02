UdinJump Development, tutto pronto per la gara

La rincorsa è iniziata, l’asticella è fissata: adesso tocca agli atleti riuscire a superarla! Il Meeting d’Italia UdinJump Development 2023, ideato dall’indimenticabile Alessandro Talotti, è stato ufficialmente presentato nella splendida cornice del Salone del Popolo del Municipio di Udine.

Alla presenza di alcuni atleti, che saranno impegnati nella competizione che inizia giovedì 9 febbraio, alle 16, al palaIndoor Ovidio Bernes di Paderno, a Udine, il Comitato Organizzatore ha tolto anche gli ultimi veli alla manifestazione, che richiamerà nell’impianto friulano il pubblico delle grandi occasioni e la diretta di RaiSport.

Dopo gli onori di casa del ViceSindaco del Comune di Udine, Loris Michelini, il Presidente del Coni Fvg, Giorgio Brandolin, e l’Assessore alle Finanze della Regione, Barbara Zilli, assieme al presidente della Fidal udinese Massimo Patriarca e al coordinatore del Comitato Organizzatore, Mario Gasparetto, hanno salutato gli atleti.

Il tutto davanti ai commossi genitori di Alessandro Talotti, Paola e Mario.

Il roster di UdinJump Development 2023 è di alto profilo. Alla presentazione al salone del Popolo erano presenti le azzurre Elena Vallortigara (Personal best di 2,02 metri) e Marta Morara (Pb 1,88), la campionessa del mondo Eleanor Patterson (Pb 2,02), con il compagno, l’italiano Marco Fassinotti (Pb 2,35), che vinse a Lignano Sabbiadoro il titolo italiano universitario 2009, la giovane australiana Erin Shaw (Pb 1,90), classe 2004, il veterano ucraino Andry Protsenko (Pb 2,40) e il giovanissimo Jaxier Sotomayor Gómez, figlio quindicenne del leggendario recordman del salto in alto Javier Sotomayor. Proprio “Soto”, campione olimpico e mondiale, ha accompagnato l’erede in Friuli, onorando l’amicizia che lo legava ad Alessandro Talotti.

L’onore friulano del Meeting d’Italia sarà sostenuto da Simone Dal Zilio (Pb 2,10 indoor e 2,09 outdoor), motivato a competere con alcuni tra i migliori interpreti della disciplina.

Accanto a questi campioni, nel roster di UdinJump Development, tra gli altri saranno presenti in pedana al palaBernes anche il cubano Luis Zayas (Pb 2,33m), già protagonista a Udine negli anni scorsi, il brasiliano Thiago Moura (Pb 2,31), l’ucraina Iryna Gerashenko (Pb 2,00) e la montenegrina Marija Vukovic (Pb 1,97).

L’apertura del Meeting è prevista per le 15.30, con i discorsi delle Autorità, in primis del Sindaco di Udine, Pietro Fontanini, e con la presentazione dei labari delle Associazioni Benemerite.

La gara femminile scatterà alle ore 16, mentre l’inizio della competizione maschile è previsto attorno alle ore 18. Al termine della gara femminile e prima di quella maschile, Giuseppe Gibilisco presenterà la JJ Bike, il prototipo definitivo della bicicletta elettrica sviluppata assieme ad Alessandro Talotti e che è pronta per essere lanciata sul mercato.

Al termine della prova maschile, attorno alle 19.30, si terrà la cerimonia di premiazione.

UdinJump Development 2023 sarà preceduto, nella mattinata di giovedì 9 febbraio, da un convegno, nell’aula magna dell’Isis “Arturo Malignani”, a Udine, al quale saranno presenti quattro leggende dello sport italiano. Manuela Di Centa, Gabriella Dorio, lo stesso Giuseppe Gibilisco e Andrea Lucchetta.

Si parlerà di sport, di cultura sportiva, di tecnologia applicata, di esperienze e conoscenze fatte in giro per il mondo.

Per tutte le altre informazioni: www.udinjump.it