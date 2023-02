Ueb, rinviate le gare contro Rimini e San Severo

La Gesteco Cividale informa che è stato disposto il rinvio delle prossime due gare casalinghe contro Rimini (inizialmente prevista per il 25 febbraio) e San Severo (inizialmente prevista per il 18 marzo): la prima per la convocazione di Lucio Redivo tra le file dell'Argentina in occasione delle qualificazioni Mondiali e la seconda per evitare la concomitanza con il match di serie A di calcio tra Udinese e Milan.

Le due nuove date dei match: venerdì 10 marzo alle 20 contro Rimini, valevole per la 23esima giornata; domenica 19 marzo alle 18 contro San Severo, valevole per la 25esima giornata.