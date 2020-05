Ufficiale lo stop al calcio dilettanti

Stagione conclusa per i campionati dilettantistici regionali e provinciali: questo ha deciso il Consiglio Federale della Figc. riunitosi nella giornata di oggi. Venerdì, durante il Consiglio della Lega Nazionale Dilettanti, saranno discusse le modalità circa la sospensione e le classifiche di tutte le categorie, con le decisioni che dovranno, poi, essere ratificate dal successivo Consiglio Federale.

Non prenderà il via, quindi, nemmeno l’attività prevista per il Campionato carnico, con la stagione 2019/2020 che può dirsi, pertanto, terminata.