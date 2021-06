Ultima chiamata play-off per il Buttrio rosa

Domenica, le ragazze del Buttrio affrontano le cuneesi dell’Auxilium nell’ultima giornata della fase eliminatoria del campionato di serie A femminile del “volo”. La situazione è critica: il quarto posto – valevole per l’accesso ai play-off – è a due lunghezze e attualmente è occupato dalla Bassa Valle. Per ottenre il pass, quindi, le friulane saranno obbligate a vincere, ma dovranno anche sperare in una sconfitta delle valdostane. Questa combinazione porterebbe a pari punti Buttrio e Bassa Valle ma, per gli scontri diretti, sarebbero premiate le friulane. Un pareggio o una vittoria valdostana, però, infrangerebbe il sogno del Buttrio, dopo tre titoli italiani e diversi anni nei primi quattro posti.

Il Cussignacco, nella serie A2 maschile, ha già conquistato la semifinale nazionale con due giornate d’anticipo: un vero successo per la squadra udinese che tenterà la scalata alla serie A nel mese di luglio. Il Maxim di Pasian di Prato, invece, è relegato a fondo classifica, nonostante si sia comportato dignitosamente, sfiorando diverse vittorie per un soffio.

Appuntamenti. Sabato, ultima giornata della A2 con Cussignacco-Pedavena e Dolada-Maxim. La serie B maschile gioca la settima giornata con Adegliacches-Muggia, Nuova Del Corno-Gtn Laipacco, Buttrio-Fortitudo, Spilimberghese-Granata e Veronica-Le Valli. Domenica, la serie A femminile con Buttrio-Auxilium e le gare di selezione individuale per i campionati italiani nelle varie categorie B, C, D, Femminile.