Un'altra tripla condanna Cividale

Sempre priva del lungodegente Clarke e con il giovane Furin rientrato da Monfalcone per sostituire Nikolic, rientrato definitivamente a Roseto, il compito della Gesteco, reduce da due sconfitte, era davvero da far tremare le gambe al cospetto dell’Unieuro Forlì, la terza capolista a scendere sul parquet di via Perusini nell’ultime tre gare casalinghe delle Aquile gialloblù.

Con una prova di grande carattere Cividale riesce solo a sfiorare un’altra impresa, portando la capolista prima a rincorrere e poi a giocarsi i 2 punti all’ultimo giro di lancette. Alla fine, un’altra tripla di tabella condanna la Gesteco: Forlì passa in volata per 73-77.

In avvio Pillastrini manda in campo Rota, Mouaha, Pepper, Dell’Agnello e Miani mentre Martino replica con Valentini, Gazzotti, Pollone, Sanford e Adrian e sono i Pilla Boys ad avere il miglior approccio al match portandosi avanti sull’8-0 a 6’50”, costringendo il coach ospite a chiamare il primo time-out della gara per riprendere i suoi, apparsi distratti e in sofferenza rispetto alla difesa subito aggressiva di Cividale. La frazione fila via in grande equilibrio sino alla fine con i ducali capaci di contenere il rientro di Forlì nel match e chiudere avanti sul 20-15, grazie ad un Dalton Pepper decisamente “on fire” e già autore di 10 punti con 4/6 dal campo.

Nel secondo quarto Forlì inizia subito mettendo il fiato sul collo dei gialloblù sul 20-17 ma la Gesteco non si fa impressionare continuando a rendere difficili i giochi d’attacco ai romagnoli e facendo girare molto bene la palla portandosi sul + 16 a 5’25” (36-20) con una schiacciata di Mouaha in contropiede dopo l’ennesima palla recuperata che fa esplodere il palazzetto. Nell’ultima parte del periodo, dopo un tecnico alla panchina ospite, l’Unieuro riesce a ricucire il parziale sfruttando l’improvviso calo delle percentuali offensive di Cividale, che comunque va all’intervallo lungo sul + 10, grazie ad una “magata” del solito Rota a fil di sirena.

In apertura del terzo periodo Forlì prova subito a fare la voce grossa e va sul – 5 ma Cividale ribatte immediatamente con due triple di Rota e Miani e torna sul + 11 a 7’32” (51-40), prima che Pepper sia costretto ad uscire per un guaio muscolare e Forlì a riavvicinarsi di nuovo a 5’38” sul 52-47 con una tripla di Sanford e Pillastrini costretto a chiamare time-out. Nell’ultima fase della frazione Cividale fatica troppo a trovare la via del canestro, ma grazie alla difesa riesce a rendere difficile il rientro degli ospiti nel match che però raggiungono la parità (54-54) a 55” dalla sirena con tre tiri liberi di Valentini e poi ottengono il primo vantaggio (54-56) proprio in chiusura di tempo con un sottomisura di Pollone.

Nell’ultimo periodo Forlì sente “l’odore del sangue” e prova ad andar via ma la Gesteco riprende il 61-61 a 7’20” con un acrobazia di Dell’Agnello prima di essere costretta di nuovo ad inseguire perché Forlì inizia a bucare dal perimetro la difesa gialloblù e guadagna il + 7 (64-69) a 3’33” dalla fine con l’uscita per 5 falli di Miani. Il cuore dei ducali, la simbiosi con l’ambiente e la felice serata di Pepper dell’arco però riescono a rimettere in discussione il match perché il tabellone segna 70-71 quando il cronometro è fermo su 1’49” dal termine e Forlì deve giocare con un pallone ora scotta. Gli dei del basket voltano ancora una volte la spalle alla Gesteco quando, prima un fischio discutibile penalizza i gialloblù in attacco e Sanford infila una tripla di tabella e manda i suoi sul + 5 a 20” dalla fine e costituisce il preludio del 73-77 finale con cui si conclude il match.

UEB Gesteco Cividale - Unieuro Forlì 73-77 (20-15, 25-20, 9-21, 19-21)

UEB Gesteco Cividale: Dalton Pepper 26 (5/11, 5/9), Giacomo Dell' agnello 10 (2/7, 1/2), Gabriele Miani 10 (2/6, 2/2), Leonardo Battistini 10 (1/4, 2/4), Eugenio Rota 7 (0/2, 2/6), Aristide Mouaha 6 (2/4, 0/1), Alessandro Cassese 4 (1/3, 0/1), Giacomo Furin 0 (0/0, 0/0), Enrico Micalich 0 (0/0, 0/0), Shaka Balladino 0 (0/0, 0/0), Rotnei Clarke 0 (0/0, 0/0), Brenno Barel 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 20 - Rimbalzi: 35 12 + 23 (Giacomo Dell' agnello 8) - Assist: 14 (Dalton Pepper 5)

Unieuro Forlì: Nathan Adrian 22 (4/9, 4/7), Vincent Sanford 22 (7/10, 2/3), Daniele Cinciarini 13 (1/1, 2/5), Fabio Valentini 7 (0/2, 1/3), Lorenzo Benvenuti 6 (3/4, 0/1), Lorenzo Penna 4 (1/5, 0/1), Luca Pollone 3 (1/3, 0/3), Giulio Gazzotti 0 (0/1, 0/0), Todor Radonjic 0 (0/0, 0/0), Benjamin Ndour 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 21 - Rimbalzi: 35 10 + 25 (Nathan Adrian, Luca Pollone 8) - Assist: 15 (Lorenzo Penna 5)