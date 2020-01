Un altro Tricolore per l’Unesco Cities Marathon

Quarantadue chilometri di corsa tra le bellezze dell’Unesco: Cividale del Friuli, Palmanova e Aquileia unite nel segno di un grande evento sulle strade della storia, che domenica 29 marzo festeggerà l’ottava edizione. Con tanti motivi di richiamo. L’Unesco Cities Marathon, quest’anno, si arricchirà di un nuovo traguardo tricolore. La notizia è diventata ufficiale in queste ore: l’unica corsa al mondo che collega tre siti appartenenti al Patrimonio Mondiale dell’Unesco sarà valida, per la prima volta, come Campionato Italiano Interforze di maratona.

La rassegna, organizzata in collaborazione con lo Stato Maggiore della Difesa, sarà dedicata al personale delle Forze Armate, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e dei Corpi Armati e non dello Stato. “L’assegnazione del Campionato Italiano Interforze rappresenta un ulteriore motivo di prestigio per l’Unesco Cities Marathon", commenta Giuliano Gemo, presidente del comitato organizzatore della maratona. "L’Unesco Cities Marathon ha debuttato, nel 2013, assegnando i titoli italiani Fidal. Poi ha più volte ospitato il Campionato Italiano Esercito e la rassegna dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport. Ora lo Stato Maggiore della Difesa ci ha attribuito questo nuovo riconoscimento. L’assegnazione del Campionato Italiano Interforze ci inorgoglisce e amplierà ulteriormente i confini di un evento che rappresenta una grande occasione di promozione di un territorio unico, accomunato dalla bandiera dell’Unesco”.

L’edizione 2020 dell’Unesco Cities Marathon sarà anche abbinata a due campionati regionali: l’evento del 29 marzo assegnerà infatti i titoli individuali Fidal del Friuli Venezia Giulia sia per la maratona che per la mezza maratona. Un’accoppiata inedita, con la mezza maratona – introdotta con successo nel 2019 e riproposta quest’anno – che attribuirà le maglie di campione regionale al pari della distanza regina.

A circa due mesi dal 29 marzo, la macchina organizzativa dell’Unesco Cities Marathon (2.500 i partecipanti complessivi nel 2019), è in pieno movimento. Lo slogan dell’appuntamento 2020 – “Continua a correre” – fissa già un obiettivo: anche l’ottava edizione dell’Unesco Cities Marathon sarà un grande festival della corsa in tutte le sue declinazioni.

Oltre a maratona e mezza maratona (aperta anche agli appassionati del Nordic Walking), sulle strade della storia promette emozioni anche la terza edizione dell’Unesco in Rosa, corsa e camminata interamente dedicata alle donne, con partenza da Cervignano del Friuli.

Unesco Cities Marathon offrirà inoltre la Roller Marathon (42, 16 e 7 chilometri), il Trysport, una gara promozionale di duathlon, e la corsa degli Special Olympics, con start da Terzo di Aquileia. Traguardo, per tutti, nella splendida Piazza Capitolo ad Aquileia. Dove la corsa, domenica 29 marzo, incontrerà davvero la Storia.