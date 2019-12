Un sudafricano alla Rugby Udine

La Rugby Udine investe da sempre nella formazione dei propri atleti per far crescere il movimento rugbistico friulano in qualità e consentire a ogni giocatore di poter esplorare le proprie potenzialità al meglio. In coerenza con questo proposito arriva oggi a Udine, direttamente da Joahnnesurg, il tecnico sudafricano Marco Engelbrecht.

Oltre a essere stato un giocatore di rugby di buon livello, fino a militare come numero 10 con la selezione dei Golden Lions, oggi Engelbrecht è un allenatore professionista specializzato nell'attacco e nel gioco al piede.

Il tecnico è il director of rugby della King Edward VII School di Joanannesburg, una delle più prestigiose scuole del Sudafrica e vera fucina di talenti che hanno vestito la maglia degli Spingbooks. Tra i più noti Cornelius van Niekerk (1998), BG Habana (2000) e MJ Marx (2012), fresco campione del mondo.

Numerosi sono gli alunni passati al rugby professionistico come V Jobo (USA Raiders 2017, Vodacom Cheetahs 2016, UCT), L Ruiters (Cheetahs Vodacom Cup 2015), F Ntelki (EP KIngs 2015), W Mjekevu (Perpignan, Sharks & Southern Kings), J Saunders (Saracens), M Marx (Springboks, Springboks, SA A Team, Lions Super Rugby, SA u20), C Brink (Lions Super Rugby, Lions Vodacom, SA u20), D Smith (Lions Super Rugby, Lions Vodacom), S Ntubeni (DHL Stormers & Springboks Squad), B Habana (Toulon, DHL Stormers & Springboks), Raynor Parkinson (Germany 2015/2016) & J Van Niekerk (Toulon) da poco ritiratosi.

Marco Engelbrecht sarà a Udine fino al 17 dicembre a disposizione dello staff tecnico e di tutti gli atleti.