Un week end all'insegna del rugby giocato per il Rugby Pasian di Prato

Tornano sul campo da gioco le linci del Rugby Club Pasian di Prato. La società è pronta per un week end all'insegna del rugby giocato. Tante, infatti, le attività che il Rugby Club Pasian di Prato dovrà affrontare questo fine settimana.



Per quanto riguarda il minirugby ci sarà un'attività 'in famiglia', mentre il settore juniores giocherà l'attività facoltativa proposta dalla Federazione Italiana Rugby.



Sabato 12 giugno, alle 17 scenderanno in campo l'Under 14 nel match fuori porta Pordenone Rugby - Rugby Club Pasian di Prato e l'Under 16 che giocheranno in casa, Rugby Club Pasian di Prato - Pordenone Rugby.



Domenica 13 giugno in campo i più piccoli con l'Under 6 e l'Under 8 impegnate in attività congiunta a Pasian di Prato, mentre a Pordenone giocheranno l'Under 10 e l'Under 12 in attività congiunta. Trasferta giuliana per l'Under 18: Venjulia Trieste - Rugby Club Pasian di Prato.