Una Cda perfetta fa sua gara uno con Busto Arsizio

Nel giorno della Festa della Patria del Friuli, la Cda trova l’ennesima impresa nei quarti di finale play-off contro la Futura Volley Busto Arsizio, seria candidata al salto di categoria. Le friulane, infatti, regalano ai propri tifosi al Teghil di Lignano Sabbiadoro un netto successo per 3-0. Il team di Talmassons si è dimostrato praticamente perfetto in tutti i reparti dalla difesa alle solite attaccanti, tutte in doppia cifra, e, con ben 17 muri, ha fermato le bocche da fuoco varesine.

Barbieri inizialmente si affida a capitan Nicolini in regia, Obossa opposto, Conceicao e Grigolo in banda, Bovo e Cogliandro al centro con Ponte e Dalla Rosa liberi. Avvio di gara subito esaltante, con scambi spettacolari e Talmassons che segna un primo break con Conceicao 4-1. Ancora lei segna il 7 a 4. Obossa imprendibile da seconda linea per il 9 a 5. Un muro di Bovo e la Cda vola 11 a 6, costringendo al primo time out le ospiti. Ancora un muro di Bovo segna il massimo vantaggio per Talmassons sul 13 a 7. Altro muro di Grigolo per il 18 a 11 e secondo minuto per Busto Arsizio. Anche Nicolini si fa sentire a muro (21 a 11). Primo set senza storia che Obossa chiude con un delizioso pallonetto sul 25 a 14.

Un paio di errori delle padrone di casa segnano un 3 a 0 per le ospiti a inizio secondo set. Talmassons, poi, risponde colpo su colpo alle ospiti e con due muri di Bovo si porta a meno uno (11 a 10); primo time out per Busto Arsizio. Conceicao segna il 13 pari. Sotto 15 a 14, entra in battuta Panucci per Conceicao. Due muri di Grigolo e la Cda va avanti per 16 a 15. Dopo un attacco di Obossa sul 19 a 18 rientra Conceicao. Avanti 21 a 20 è Pagotto a entrare in battuta per Obossa che poi rientra sul 21 pari. Il muro di Talmassons costringe all’errore le ospiti che, sotto 23 a 21, chiamano il secondo time out. Grigolo implacabile chiude il set sul 25 a 21.

Due ace di Obossa segnano un break per la Cda (7 a 3) e primo time out per Busto Arsizio. Bovo straordinaria a muro per il 10 a 5. Obossa si diverte e diverte: 12 a 6. Altri tre muri e Talmassons vola sul 16 a 8. Su un recupero delle ospiti, avanti 16 a 12, Barbieri chiama il primo time out. Un’incertezza in difesa e Busto si avvicina (17 a 15). Dopo una fast di Cogliandro avanti 18 a 15 entra Panucci in battuta per Conceicao. Due attacchi di Grigolo e Talmassons torna a +4: 20 a 16. Busto non molla e recupera sul 21 a 19. Sul 22 a 19, rientra Conceicao. Obossa in attacco e un muro di Bovo segnano il 24 a 19. Un errore in battuta delle ospiti segna la fine dell’incontro sul 25 a 20.

Ora gara due sabato 9 aprile in quel di Busto Arsizio, dove le ragazze di Barbieri dovranno cercare di trovare un’altra super prestazione per chiudere i conti.

Cda Talmassons vs Futura Volley Giovani Busto Arsizio 3-0 (25-14, 25-21, 25-20)

Cda Talmassons: Bovo, Panucci, Dalla Rosa, Conceicao, Marchi, Maggipinto(L), Cantamessa, Obossa, Grigolo, Cogliandro, Pagotto, Ponte(L) e Nicolini(K). Allenatore: Barbieri e Vice: Cinelli

Futura Volley Giovani Busto Arsizio: Bici, Monaco, Bassi, Angelina, Badini, Morandi, Lualdi, Demichelis, Sartori, Landucci, Biganzoli, Sormani(L), Casillo e Garzonio(L). Allenatore: Lucchini e Vice: Tettamanti

Arbitri: Sabia Emilio e Grassia Luca: Segnapunti Referto Elettronico: Bittolo Enrica