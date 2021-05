Una Lancia Lambda vince la Mitteleuropean Race

Si è conclusa oggi la quinta edizione della Mitteleuropean Race, gara di regolarità Super Classica per auto d’epoca costruite sino al 1976 e ad altre di particolare interesse storico sino al 1990. Dopo due tappe per un totale di circa 450 chilometri tra le strade comunali e provinciali del Friuli Venezia Giulia, vero trionfo di orizzonti che richiamano senza soluzione di continuità la ricchezza del territorio, i concorrenti hanno tagliato questa sera il traguardo in passerella sulla pedana posizionata in Piazza Unità d’Italia a Trieste.

Dopo 80 prove cronometrate e 6 prove di media con 15 rilevamenti, a dominare la classifica è stato l’equipaggio Andrea Luigi Belometti - Emanuela Putelli a bordo di una Lancia Lambda del 1929, seguiti dalla coeva Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato condotta da Alberto Aliverti e Stefano Valente. Al terzo posto la Fiat 508 C dell’equipaggio Roberto e Francesca Miatto.

“La Mitteleuropean Race - dice Riccardo Novacco dello staff di Adrenalinika, organizzatore dell’evento - oltre ad essere un punto di riferimento nel mondo della regolarità ad alto livello, anche quest’anno ha sostenuto importanti iniziative di coinvolgimento sociale come parte attiva sia del progetto WE STOP COVID del Rotary International, sia del progetto MITE, nato nel 1998 e che dà la possibilità a persone ipovedenti e non vedenti di partecipare, come navigatori, a gare di rally internazionali e nazionali e a gare di regolarità. Devo inoltre - conclude Novacco - ringraziare il Comune di Trieste e la Regione Friuli Venezia Giulia che ci hanno sostenuto sin dalla prima edizione e la Trieste Trasporti che da quest’anno si affianca a tutti i nostri partner”.

Domani, domenica 16 maggio, fuori classifica e senza coefficiente si svolgerà la “Coppa Trieste Città della Scienza” con 20 prove cronometrate dislocate lungo i circa 50 chilometri del percorso che toccherà il Porto Vecchio, l'area Science Park di Padriciano, il Sincrotrone di Trieste, la Foiba di Basovizza per discendere poi a Trieste con salita al Castello e alla Cattedrale di San Giusto.

