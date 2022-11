Una Tinet sottotono subisce l'esuberanza di Cantù

Brutta sconfitta per la Tinet Prata che si arrende a Cantù subendo quella che di solito è una delle sue migliori caratteristiche: la qualità del serivzio. Questa volta è stato quello dei canturini a a fare la differenza, condizionando il gioco della Tinet. E neanche la girandola di cambi dello staff ha permesso di cambiare l’inerzia.

Le ostilità si aprono con Dante Boninfante che schiera Mattia in palleggio in diagonale col recuperato Gutierrez. Dopo l’ingresso nell’ultima partita al centro giostra Bortolozzo in coppia con Katalan. La coppia di bande è formata da Petras e Porro e come di consueto il libero è De Angelis. Si inizia con l’ace dell’ex, il regista Alessio Alberini. Si gioca punto a punto, ma sono i padroni di casa a produrre il primo allungo sul 10-6 con qualche errore di troppo dei gialloblù e Boninfante che chiama il suo primo tempo tecnico. Sul 12-6 dentro Bruno per Porro e lo schiacciatore calabrese ottiene un cambio palla immediato. La Tinet fatica in fase di cambio palla anche perché le bordate dalla linea del servizio mettono in crisi la qualità del primo tocco. Cantù arriva a doppiare i Passerotti: 16-8. Katalan mette a terra un bel primo tempo cercando di invertire la rotta. Cerca di rosicchiare qualche punto con pazienza la Tinet: 17-11. La Tinet però non riesce ad entrare il ritmo e il parziale si conclude con un netto 25-16 dopo l’errore in battuta di Mattia Boninfante.

Inizio faticoso anche nel secondo parziale con i canturini che volano subito 5-0 sul turno di battuta di Alberini. Dopo un altro ace del regista veneto, Bruno entra per Petras cercando maggior solidità in seconda linea. Fortunatamente Alberini sbaglia battuta, ma ci si trova 8-1. Entra anche De Giovanni in regia per dare respiro a Boninfante. La Tinet finisce in una buca e neanche gli altri cambi con Scopelliti per Bortolozzo e Pegoraro in battuta riescono ad invertire il trend: 16-6. E’un dominio bianco verde. C’è un sussulto finale, ma comunque Cantù la chiude con un altro 25-16.

Nel terzo parziale la Tinet riesce a riassaporare il gusto del vantaggio anche perché allontana subito dalla linea di battuta Alberini. Ma poi arriva Ottaviani e mette un paio di ace che scavano l’ennesimo break basato sulla qualità del servizio. Esce un claudicante Gutierrez dentro Baldazzi. Bruno sostituisce Porro: 8-3. C’è anche l’esordio in Serie A del giovane Samuele Ughelini, classe 2005. E c’è anche spazio per Pegoraro in prima linea. I cambi danno una scossa e si riduce il distacco 12-9. Doppio muro di Scopelliti e 13-11. Boninfante le prova tutte e dopo l’ace di Gamba inserisce anche il secondo libero Lauro. Si chiude con l’ennesimo ace sul 25-15. Per la Tinet c’è la possibilità di riprendersi già sabato tra le mura amiche in quello che è un super classico: la sfida con Grottazzolina.

LIBERTAS CANTU’ – TINET PRATA 3-0 (25-16, 25-16, 25-15)

CANTU’: Gianotti, Monguzzi, Butti (L), Gamba, Ottaviani, Aguenier, Mazza, Rota, Alberini, Rossi, Galliani, Preti, Compagnoni, Picchio (L). All: Denora

TINET: Baldazzi, Katalan, Pegoraro, De Angelis (L), Lauro (L), Ughelini, Scopelliti, Boninfante, Bruno, Gutierrez, De Giovanni, Bortolozzo, Petras, Porro. All: Boninfante

Arbitri: De Simeis di Lecce e Colucci di Matera