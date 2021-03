Unità d'Italia, Sgt ammaina la bandiera per protesta

Domani si celebrano i 160 anni dell'Unità d'Italia, 17 marzo 1861. E la Società Ginnastica Triestina, storico sodalizio cittadino, annuncia un clamoroso gesto di protesta.

Ben 158 anni fa, infatti, la Sgt issò con orgoglio, all'epoca in terra straniera, il Tricolore, donando anche molte vite di illustri soci nella Prima Guerra Mondiale per restituire Trieste all'Italia.

In segno di protesta, il sodalizio ammainerà la propria bandiera e metterà a mezz’asta quella italiana nella sede storica di via della Ginnastica 47. "Siamo ormai a un anno dall'inizio della pandemia e nulla di concreto è stato fatto per le associazioni sportive dilettantistiche", dichiarano dalla società.

"Abbiamo rispettato tutte le disposizioni tra Dpcm, leggi, decreti e norme federali sostenendo autonomamente l'aumento dell'impegno economico per trasformare e adattare le strutture in funzione di quanto disposto per continuare a fornire quel servizio sociale attraverso lo sport, per poi essere nuovamente chiusi e abbandonati".

"Oggi è importante ricevere la giusta attenzione per il servizio sociale che svolgono le associazioni e per mettere al centro dell'attenzione e della progettazione per il prossimo futuro i fruitori dei servizi: i nostri figli, atleti e futuri cittadini della nostra Italia".