Sabato 16 novembre alle 11 gli autori di “Uomini, Moto, Piloti e Storie in Friuli” saranno ospiti del MegaMotoExpert per presentare l’opera edita da Forum Editrice Universitaria.

Il Friuli Venezia Giulia non viene quasi mai associato ai motori, eppure in questa regione le competizioni riservate alle moto hanno una lunga tradizione, che affonda le sue radici nei primi anni del secolo scorso.

Il libro è stato voluto dall’Associazione Motociclistica Friulana di Tarcento, per celebrare i suoi 50 anni di vita e ripercorre la storia del motociclismo agonistico in Friuli, dagli albori al 1976, l'anno del terribile terremoto che in qualche modo ha segnato la fine di un'epoca.

Nei tempi passati i circuiti e i mezzi molto spesso erano improvvisati, ma i piloti erano gente dura, tenace e temeraria. Le loro vicende sono narrate da Leone Cecotti, che con passione ha pazientemente ricercato e ricostruito la cronologia degli eventi più importanti a cui ha aggiunto aneddoti e racconti vissuti in prima persona sui campi di gara.

L'arduo compito di trasformare tutta la mole di note e appunti in un libro è toccato a Giorgio Scialino, per il testo, e ad Alberto Riva per la parte grafica. Il risultato è un volume denso di notizie e di fatti dimenticati o sconosciuti ai più, corredato da molte foto dell'epoca che vi faranno scoprire parti inedite e poco note sul mondo delle due ruote in questo piccolo angolo del Nord-Est italiano.