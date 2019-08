Va al Muggia il Memorial Varutti

A Fagagna (Quadrifoglio), lo scorso fine settimana, si è disputata la gara nazionale a 81 coppie valevole come 16esima edizione del Memorial Marino Varutti. La vittoria è andata alla coppia targata Muggia Bocce e composta dall’udinese Niccolò Cargnello e dal torinese Alessandro Porello. I due atleti, che nella prossima stagione rafforzeranno il Muggia nel campionato di Lega Pro, hanno messo in riga tutti pretendenti al trofeo, giocando a un ottimo livello in ogni turno delle due giornate.

In finale hanno superato col punteggio di 13-6 Marco Ziraldo e Giacomo Ormellese (Pontese). Si sono fermate in semifinale la formazione casalinga con Pierino Monaco e Fabio Scialino assieme a Cristian Camillo e Andrea Brunetti (Le Valli).

APPUNTAMENTI. Domani a Cussignacco (Cussignacco), a partire dalle 8.30, si gioca la gara triveneta a terne. Il prossimo weekend si svolgeranno le fasi nazionali dei campionati di prima, seconda e terza categoria rispettivamente a Riva Del Garda (Adegliacchese), Buttrio e Cordignano (con Gemonese e Quadrifoglio).