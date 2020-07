Va alle Forze dell'ordine il primo Memorial Figli delle Stelle

Ricordare una tragedia con un sorriso. Anzi, con un triangolare di calcio. Si è svolto ieri pomeriggio, nel complesso sportivo del Primorec, a Trebiciano, sul Carso triestino, il primo Memorial “Figli delle Stelle”, evento sportivo per ricordare Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, i due poliziotti uccisi il 4 ottobre 2019 all’interno della Questura di Trieste.

Tre le rappresentative in gara: quella delle forze dell’ordine, quella dei politici e degli amministratori e quella della stampa.

Il calcio d’inizio è stato dato dal Sindaco Roberto Dipiazza e dal Questore Giuseppe Petronzi. Per la cronaca la vittoria è andata ai tutori dell’ordine, capitanati da Maria Auletta e guidati in panchina da Tommaso Viterbo. Secondo posto per i politici e buoni terzi e ultimi i giornalisti.

Le gare sono state arbitrate dall’ex fischetto internazionale Fabio Baldas e al termine si sono svolte le premiazioni.

Suggestiva l’opera che la stampa ha voluto donare all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, l’Ufficio cui appartenevano i due “Figli delle Stelle”. Si tratta di “Lettera per le stelle”, composta con antichi caratteri tipografici dall’artista Alessandra Spigai. Una forma rotonda che accoglie una “folla di lettere” come un mare in movimento, come un’umanità che ondeggia e – allungando le braccia – tiene sospese e, alla fine, lascia andare due stelle, per far loro raggiungere il cielo.

Nel ringraziare ancora una volta la cittadinanza tutta per la vicinanza durante quei giorni tragici, “vera benzina per farci proseguire con forza il nostro servizio quotidiano a tutela della collettività”, il Questore ha dato lettura di una lettera fatta pervenire dal padre di Matteo Demenego. E in tanti hanno rivolto lo sguardo al cielo.

Appuntamento all’anno prossimo.