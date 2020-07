Vela, torna la 'Romantica'

Un “grande classico”: la Società Velica di Barcola e Grignano torna a organizzare regate dopo il lockdown, e lo fa con la Romantica - la regata open dedicata a equipaggi misti di tutti i circoli velici composti da due persone - che diventa così una delle prime regate che si organizzeranno in Italia.

Una regata che ha la propria storia radicata nel modo di essere della SVBG, che oltre trent’anni fa aveva scelto di dedicare una prova a un equipaggio “lui e lei”, corredandola con una “cena romantica” la sera precedente la regata e con una sontuosa premiazione, per dare valore alla vela familiare. Un evento diventato tradizione, tanto da non essere annullato in tempi di Covid-19, per poter essere recuperato alla prima occasione possibile, precisamente nel primo fine settimana in cui vi è l’autorizzazione della Federazione Italiana Vela a regatare.

Venerdì 3 luglio si svolgerà quindi la “cena romantica”, sabato la regata e in serata la premiazione: tutte le norme di distanziamento saranno rispettate, anche in barca, dove lui e lei si divideranno poppa e prua. Nel pacco gara, grazie al supporto di TAM-RE, gadget in tema post Covid-19, una bandana-fascia utile ai velisti come dispositivo di protezione.

“Ringrazio tutti i soci della SVBG e tutti i velisti del Golfo - ha dichiarato il presidente Mitja Gialuz - perché scendere in acqua sabato sarà un segnale forte di unione e di volontà di stare insieme: “together” è il motto di questa edizione della Barcolana, ma è un elemento forte nel codice genetico della SVBG. I nostri atleti sono già in mare, la scuola vela è iniziata, sabato tocca alla vela d’altura, con un evento al quale siamo davvero tanto legati”.

Le iscrizioni sono aperte online, sul sito www.svbg.it