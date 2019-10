Venturini e Zurini, ragazze d’argento

ASSOLUTI. Nella valdostana Pont Saint Martin, in casa dell'ospitale Bassa Valle, sono stati consegnati gli ultimi tre titoli nazionali in palio della stagione. Sul tappeto della precisione femminile Barbara Zurini (Buttrio) si è fatta sfuggire l’oro in finale contro la veneta Valentina Basei (Saranese), fermando lo score sul 7-17. Nel tiro progressivo femminile, stessa sorte per Virginia Venturini (Buttrio): in finale, solo due bocce la separano dal metallo più prezioso. Con 32/42 si è arresa al 34/43 della piemontese Serena Traversa (Borgonese), che riconferma l'oro dello scorso anno. Nel tiro di precisione maschile, il neo acquisto della Pontese, Giacomo Ormellese, ha tramutato in oro l'argento dell'edizione 2018.

SERIE A2. Contro ogni aspettativa, sabato a Ronchi dei Legionari nel posticipo tra la matricola Tre Stelle e il Cussignacco, i padroni di casa del presidente Fabrizio Trevisan si sono imposti di misura (14-13) sugli udinesi. Dopo un avvio all’insegna dell’equilibrio (4-4), nel secondo parziale il risultato sembra volgere a favore degli ospiti (8-11), ma il fattore campo ha permesso nell’ultima frazione di ribaltare la situazione andando a segno con tre partite su quattro per il definitivo 14-13.

Così in campo oggi (dalle 14,30): Cussignacco-Chiesanuova, a Fagagna Quadrifoglio-Maxim, a Monfalcone Villaraspa-Tre Stelle, Marenese-Snua, Dolada-Pederobba.

IN CAMPO. A Roveredo in Piano, 48 le quadrette in gara per contendersi il 36esimo trofeo messo in palio, che sfugge dalle mani del Fiume Veneto (Fortitudo) dei fratelli Parisini, Cover e Marin, per finire ai veneti della Florida con Simon, Lot, Maso, Pizzol.

APPUNTAMENTI. Domani a Rivignano, gara triveneta a 91 coppie.