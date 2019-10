Veronica Toniolo, modello per i giovani

"Il modello sportivo è fondamentale per la costruzione dell'individuo. Valori come il sacrificio, lo sforzo e anche la sconfitta sono importanti per la formazione della persona. Chi poi, come Veronica Toniolo, si distingue in attività sportive a livelli altissimi rappresenta un valore aggiunto per il nostro territorio". Con queste parole il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha voluto salutare e ringraziare nel Palazzo della Regione la campionessa mondiale di judo Under 18.

Sedici anni, la judoka triestina era accompagnata dal presidente della società Ginnastica Triestina, Massimo Varrecchia, e dai genitori Raffaele Toniolo e Monica Barbieri. Campionessa europea e mondiale Under 18 e oro olimpico giovanile a Buenos Aires nella categoria 52 chili lo scorso 10 ottobre, risultato mai ottenuto prima da nessun atleta italiano, Veronica Toniolo è una delle promesse dello sport azzurro soprattutto in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024.

"La Regione è orgogliosa di sostenere atleti come Veronica. Il loro esempio - ha rimarcato Fedriga - è in grado di far avvicinare le persone allo sport".