Verso Eyof 2023, nuova visita della commissione Coe

Terza visita esplorativa in regione della commissione controllo del Coe - Associazione Comitati Olimpici Europei). La delegazione, composta dal presidente Borut Kolaric, dal direttore sports Peter Brull e dai membri Mamuka Khabareli e Joseph Cassar, ha trascorso 5 giorni, dall'8 al 12 marzo 2022, a ispezionare altre sedi di gara e località coinvolte nel Festival olimpico invernale della gioventù europea che si terrà dal 21 al 28 gennaio del prossimo anno e che vedrà la partecipazione di giovani atleti (dai 14 ai 18 anni) provenienti da 48 Paesi.

Il gruppo di lavoro europeo è stato accompagnato in questo tour dal presidente Eyof 2023 Maurizio Dunnhofer, dal vicepresidente Giorgio Brandolin e dal direttore generale Giorgio Kaidisch. La visita è iniziata martedì 8 marzo all'Eissportarena di Spittal, in Austria, che ospiterà gli incontri del torneo di hockey femminile. La seconda tappa è stata Udine, presso la HALL 6 della Fiera del capoluogo friulano per verificare di persona la struttura dove si terranno le partite di hockey maschile.

La terza giornata è stata dedicata alle località carniche di Ravascletto/Zoncolan, sedi del freestyle e ski-cross e di Forni di Sopra, centro dedicato allo sci alpinismo. Venerdì 11 e sabato 12 la commissione si è recata al palaghiaccio “Alceo Della Valentina” di Claut, l'Arena del curling per poi spostarsi a Piancavallo per assistere alle gare della coppa del mondo di snowboard. Disciplina che il polo sciistico dell'avianese ospiterà in occasione di Eyof 2023. Oltre a verificare gli impianti di gara, i membri COE hanno voluto anche controllare alcune strutture ricettive e approffondire altri aspetti logistici.

Al termine della visita il presidente della commissione olimpica europea, Borut Kolaric, si è detto molto soddisfatto del lavoro fatto fino ad oggi da parte del comitato esecutivo di Eyof 2023. Considerazioni riprese dal direttore sports Peter Brull. Sono sicuro che alcuni atleti protagonisti qui in Friuli Venezia Giulia nel 2023 lo saranno anche ai giochi olimpici di Milano-Cortina 2026. Brull ha anche affermato che le competizioni di Eyof FVG 2023 potrebbero già iniziare oggi, dopo i cinque giorni di ispezione.