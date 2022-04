Verzegnis-Sella Chianzutan, arrivederci al 2023

La Verzegnis-Sella Chianzutan dà appuntamento al 2023. Si disputerà l’anno prossimo la 52esima edizione della cronoscalata, inizialmente in programma dal 27 al 29 maggio 2022 e valida come tappa del Campionato Italiano Velocità Montagna.

Non è stata una decisione facile, quella presa da parte dell’Asd E4Run, considerato che la gara era molto attesa nel panorama tricolore delle corse ma anche all’estero. Tuttavia la scelta è stata ponderata e ha come obiettivo quello di consolidare le basi e le partnership in prospettiva futura, in modo tale da garantire un alto livello della competizione e offrire al territorio delle Alpi Carniche i benefici che solo una manifestazione di livello internazionale può dare.

“Se non possiamo garantire il consueto livello della cronoscalata è preferibile fare un passo indietro" ha commentato Eleonora Rizzi, coordinatrice dell’organizzazione E4Run. "Sono stati molti i motivi che ci hanno portato a rinunciare, tra questi i rincari esorbitanti che hanno toccato certi settori. Occorre lavorare su basi solide, con partner che condividono appieno i valori che lo sport e l’evento in sé promuovono. Pensiamo all’edizione 2023, ma ringraziamo la Federazione che ha compreso la situazione e il Comune di Verzegnis, co-organizzatore della corsa”.

“Siamo dispiaciuti della notizia – ha commentato il sindaco di Verzegnis Andrea Paschini -. Si tratta di un rinvio amaro, che ci deve far riflettere sull’importanza dell’evento in sé e sulle ricadute che ha per il nostro territorio. Da parte mia e dell’Amministrazione ci sarà il massimo impegno affinché le future edizioni della cronoscalata trovino la giusta collocazione e quotazione tra i grandi eventi sportivi del Friuli Venezia Giulia”.