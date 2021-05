Verzegnis-Sella Chianzutan, parola al cronometro

In Friuli si riaccendono i motori per la seconda prova del Campionato Italiano Velocità Montagna. Domenico Cubeda su Osella FA30 di gruppo E2SS 3000 con il tempo di 2’35”09 stacca il miglior riscontro cronometrico di giornata. Domani domenica 30 maggio dalle 9 scatta la prima delle due gare in programma. Dalle 13.30 gara 2 in diretta su ACI Sport TV (228 Sky) in streaming e sui social del Campionato Italiano Velocità Montagna.

Le Alpi Carniche tornano splendido teatro del Campionato italiano Velocità Montagna. Con la 51esima edizione della Verzegnis – Sella Chianzutan organizzata dalla E4Run i grandi protagonisti delle Cronoscalate tornano in Friuli Venezia Giulia, per un fine settimana all’insegna dello sport motoristico più tradizionale, quello corso sulle strade di tutti i giorni che per un week-end all’anno diventano palcoscenico per i campioni della velocità, capaci di dare il meglio di se sui tornanti dei percorsi più belli della penisola italiana.

In attesa della giornata di gara, oggi si sono disputate le due manche di ricognizione del percorso, dove anche la pioggia ha voluto fare capolino tra i due passaggi per rendere ancora più incerta una giornata dedicata ai test in previsione di una domenica dove invece, al momento si prevede bel tempo.

Questo intermezzo climatico ha portato alcuni piloti a non prendere il via nella seconda manche e gli altri ad effettuare saggiamente la seconda tornata di prove attenti alle strategie per gara di domani.

In queste condizioni le prestazioni migliori si sono viste in mattinata, con il miglior riscontro di giornata arrivato dal siciliano Domenico Cubeda su Osella FA 30 Zytek con il tempo di 2’35”09, seguito dal corregionale Franco Caruso su Norma M20 FC Zytek, e dalla efficace Osella PA2000 del lucano Achille Lombardi. Tutti e tre i iloti hanno raccolto dati da trasferire in soluzioni di set up. Riscontri pressoché simili e da vertice anche per il sardo Omar Magliona che a Verzegnis ha ritrovato ottimo feeling con l’Osella PA 200, poi il giovane trapanese Francesco Conticelli un pò incerto sulle soluzioni ottimali per la sua Osella FA 30 Zytek. Tra i prototipi CN ottima interpretazione del tracciato del pugliese Francesco Leogrande su Osella PA21.

Tra le sempre affascinanti vetture della classe Gran Turismo, che terranno il pubblico incollato agli schermi, svetta la Ferrari 488 Challenge del padovano Luca Gaetani e sarà duello certo con la gemella del padovano di Superchallenge Roberto Ragazzi. Tra le sinuose forme delle Alfa Romeo 4C del gruppo Silhouette E2SH, l’ascolano Alessandro Gabrielli ha trovato maggior feeling con il tracciato grazie al motore sovralimentato, mentre il teramano Marco Gramenzi è concentrato su qualche particolare da modificare in vista della gara. In Gruppo A il veterano Rudy Bicciato si conferma come sempre protagonista con la sua Mitsubishi Lancer EVO, sempre una Mitsubishi EVO si è messo bene in evidenza in Gruppo N l’esperto toscano Lorenzo Mercati. In Racing Start Plus il miglior riscontro di giornata è arrivato anche in questo caso in mattinata da Vito Tagliente su Peugeot 308, così come in Racing Start Cup dove il migliore in prova è stato di Stefano Miotto su Renault Clio RS. Antonio Scappa e la sua Peugeot 308 svettano invece in Racing Start tra le motorizzazioni turbo, mentre è stato il veneto Marco Cappello a fare la voce grossa sulla Honda Civic Mk4. Nelle auto storiche dopo lo scroscio di pioggia tra i due passaggi, molti piloti, essendo anche i primi a ripartire per il secondo giro, hanno scelto di restare fermi ai box, così il miglior crono di prova anche in questa occasione è arrivato nel primo round dalla Giada T118 portata sui tornanti della 51esima Verzegnis – Sella Chianzutan dal pilota valtiberino Ennio Capaccini Bragnani. La gara si svolgerà in assenza di pubblico.

Classifiche CIVM dopo una gara: Assoluta 1 Faggioli p 20; 2 Merli 15; 3 Cubeda 12; 4 Degasperi 10; 5 Lombardi 8. Gruppi: Racing Start RS: 1 Eusebio 20; 2 Cicalese 15; Cardetti 12. RSTB: 1 Scappa 20; 2 Picchi 15; 3 Ammirabile 12. RS Cup: 1 Palazzo 20; 2 Di Tommaso 15; 3 Pazzanese 12. RS Plus: 1 Tagliente 20, 2 Ghizzoni 15; 3 Grossi 12. N: 1 Ottaviani 20; 2 Giardini 15; 3 Spacco 12. A: 1 Bicciato 20; 2 Scarafoni 15; 3 Titi 12. E1: 1 Tancredi 20; 2 Aragona 15; 3 Migliuolo 12. GT: 1 Gaetani 20; 2 Parrino 15; 3 Ragazzi 12. E2SH: 1 Gabrielli 20; 2 Gramenzi 15; 3 Gandini 12. CN: 1 Leogrande 20; 2 Graziosi 15; 3 Catalani 12. E2SC: 1 Faggioli 20; 2 Lombardi 15; 3 Di Fulvio 12. E2SS: 1 Merli 20; 2 Cubeda 15; 3 Degasperi 12. E2SC-E2SS Motori Moto: 1 Cassibba S. 20; 2 Maroni 15; 3 Vellei 12. Under 25: 1 Picchi 20; 2 Polegri 15; Fazzino 12.

Calendario CIVM 2021: 21-23/5 30° Trofe L. Scarfiotti Sarnano-Sassotetto (MC); 28-/5 51^ Verzegnis - Sella Chianzutan (UD); 25-27/6 60^ Coppa Paolino Teodori (AP); 2-4/7 70^ Trento - Bondone (TN); 16-18/7 60 Alghero - Scala Piccada (SS); 30/7 - 1/8 55° Trofeo Luigi Fagioli (PG); 6-8/8 10^ Salita Morano-Campotenese (CS); 20-22/8 26^ Luzzi - Sambucina (CS); 3-5/9 38^ Pedavena - Croce D’Aune (BL); 17-19/9 63^ Monte Erice (TP); 124-26/9 66^ Coppa Nissena (CL).

Tutte le informazioni e la guida per le pre iscrizioni on line alle gare al link