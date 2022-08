Villa Manin, salto con l'asta più forte della pioggia

La seconda edizione del Salto con l’asta in Villa Manin rimarrà impressa negli occhi e nella mente dei molti presenti e di coloro che potranno ammirarne le foto ed i filmati per molto tempo.

Prendiamo in prestito le parole del neo sindaco Guido Nardini che ha portato il saluto dell’amministrazione di Codroipo: “Rimango ammaliato di come sia stata allestita questa manifestazione per più motivi. Il primo è il contesto, una manifestazione internazionale di salto con l’asta abbracciata dalla Villa Manin, all’interno del cortile d’onore, metterebbe i brividi a chiunque entrasse qui in questo momento. Il secondo è la qualità degli atleti proveniente da diverse regioni d’Italia ma anche dall’estero e il terzo motivo è che avete saputo unire tutto questo con delle attività per i bambini e le famiglie”.

Nello specifico abbiamo ospitato atleti provenienti da sette regioni italiane, ma anche da Slovenia, Croazia, Olanda ed addirittura stati Uniti. Inoltre, durante la manifestazione, cinquanta bambini hanno potuto giocare al Just jump, un approccio giocoso al salto con l’asta, mentre i colleghi più grandi battagliavano sulla pedana montata durante la mattina.

Gli atleti che si sono distinti sono stati lo sloveno Robert Renner, già campione mondiale Under 18, campione europeo under 23, e i due americani Nate Richartz e Tray Oates, capaci di misure vicine ai 5,80 mt. Le gare sono iniziate alle 15.00 e sono terminate alle 23.30 con una pausa causata da un acquazzone che ha rinfrescato l’aria. La gara degli atleti Top è stata vinta dall’americano con la misura di 5,45 mt Nate Richartz, a seguire Tray Oates e al terzo posto, con la misura di 5,15, Robert Renner. Tra le donne la vittoria è andata alla pordenonese Rebecca De Martin seguita da Wijnmaalen Marijke . Bellissimo il duello tra due giovani promesse (sedicenni!) dell’atletica italiana, il padovano Mattia Beda ed il sardo Andrea Demontis, la vittoria al primo con la misura di 4,80 metri.

Presenti alle premiazioni, oltre al sindaco già citato, Mario Gasparetto per il Coni Fvg, Massimo di Giorgio presidente della Federazione di atletica regionale e il presidente provinciale Massimo Patriarca.

La manifestazione ha avuto anche un risvolto sociale in quanto sosteneva la FMS onlus, associazione che finanzia la ricerca contro le malattie del sangue. E' stata resa possibile grazie alla disponibilità dell’Erpac Fvg, al Comune di Codroipo, al finanziamento del Dipartimento per lo Sport del Consiglio dei ministri, alla Regione, all’Unpli Fvg, il Gruppo asta Padova e a una serie di sponsor che sostengono da tempo Atletica 2000.

La società invita tutti i bambini e i ragazzi a provare l’atletica leggera, uno sport proprio per tutti. Informazioni sul sito www.atletica2000.it