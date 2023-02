Vissa ritocca ancora il record italiano del miglio

Oltre quattro secondi in meno di due settimane fa. Sintayehu Vissa non si ferma più: a New York, nei prestigiosi Millrose Games, la mezzofondista friulana che vive negli Stati Uniti porta a 4:24.54 il record italiano del miglio, già in suo possesso dal 28 gennaio quando, sulla stessa pista dell’Armory Track&Field Center, aveva corso in 4:28.71, superando dopo 41 anni il primato di Gabriella Dorio.

Vissa è sesta nel “Wanamaker Mile” comandato dalla britannica Laura Muir (4:20.15) e fa segnare un ottimo passaggio ai 1.500 metri di 4:07.14, prestazione che nella storia d’Italia, al coperto, è riuscita soltanto a Dorio e Agnese Possamai negli anni Ottanta. Ed è l’ulteriore conferma del salto di qualità della mezzofondista dell’Atletica Brugnera Friulintagli, da quest’anno professionista nell’On Athletics Club e di stanza in Colorado.

Vissa, in gara nella scorsa estate ai Mondiali in Oregon con la maglia azzurra, tornerà in Italia nei prossimi giorni per partecipare agli Assoluti indoor di Ancona di sabato 18 e domenica 19 febbraio.

“Sapevo che era una gara perfetta, per il cast di atlete al via, quindi non ho guardato i tempi - esulta l'atleta - e ho solo pensato a correre, cercando di stare attaccata al gruppo. Oltre al risultato, sono contenta per essere rimasta in controllo senza tirarmi indietro e nell’ultimo giro ho avuto la grinta di spingere un po’ di più e di passare qualche avversaria. Sono strafelice, una bella soddisfazione che mi dà la carica giusta per tornare a casa e fare i 1500 agli Assoluti”.