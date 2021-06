Vittoria mondiale per Macoritto al Gp d’Italia

Doppietta Mondiale per Lorenzo Macoritto nel Gran Premio d’Italia del Campionato del Mondo Enduro GP, che si è corso sabato 26 e domenica 27 giugno a Edolo, in Alta Valle Camonica.

Il pilota di San Daniele portacolori del Moto Club Manzano, in sella alla TM 250 2T ufficiale del Team Boano, centra la vittoria nella classe Junior 1, in entrambe le giornate di gara, finendo terzo nella classifica assoluta Junior al sabato e sfiorando la vittoria nella gara della domenica, dove ha chiuso al secondo posto della generale Junior, a meno di tre secondi dal vincitore e suo compagno di team Matteo Pavoni.

Il Rider Friulano ha dimostrato una volta di più, di poter conquistare la vittoria assoluta nel campionato mondiale Junior 2021, dopo i risultati ottenuti nel fine settimana a Edolo, e nel precedente appuntamento iridato in Portogallo, dove al sabato con una gara perfetta, ha conquistato la vittoria assoluta tra gli Junior. Il campionato del Mondo di Enduro prima della pausa, sbarcherà il 17 e 18 luglio in Estonia, per poi trasferirsi la settimana successiva in Svezia il 23 e 24 luglio.

Discorso quasi chiuso nel Campionato Italiano Assoluti d’Italia di Enduro, dove il talentuoso pilota friulano si trova a un soffio dalla conquista del titolo tricolore nella classe 250 2T, che sarà assegnato a fine settembre nella gara di casa a Maniago, un doppio appuntamento organizzato da Moto Club Fanna.

Buona la gara di Mondiale anche per il giovanissimo Riccardo Fabris, pilota del Moto Club Manzano, che nella prova iridata del sabato sfiora il podio nella classe Youth, chiudendo quarto con la Fantic 125.