Vittozzi 27esima nel giorno del trionfo di Wierer

Lisa Vittozzi si è piazzata al 27esimo posto nella 10 km a inseguimento dei Mondiali di biathlon di Anterselva che ha visto il meraviglioso successo della 'padrona di casa' Dorothea Wierer. La sappadina era partita dal sesto posto ottenuto nella sprint di venerdì, lontana 38″ dalla norvegese Roeiseland (vincitrice due giorni fa) e a 17″ dalla zona podio. Lisa sbaglia l’ultimo colpo della prima serie a terra, uscendo dal poligono tredicesima a 46″8. In testa Dunklee davanti a Roeiseland e Dorothea Wierer, ottima al tiro e a 12″8 dalla vetta (era partita con un ritardo di 39″).

Nella seconda serie a terra la Vittozzi è perfetta e risale in decima posizone a 51″9 da Doro Wierer, al comando dopo un altro pieno, e a 37″ dal bronzo. Anche nella prima sessione in piedi la sappadina è perfetta e resta decima a 1’10” dalla coppia di testa Roeiseland-Wierer, anch’esse autrici di un 5 su 5. Per Lisa il podio è lontano 31″.

Nell’ultima fermata al poligono Lisa sbaglia due volte e scende al 20° posto, mentre davanti Dorothea Wierer commette un errore contro i due della Roiseland, volando verso uno splendido successo. Argento alla tedesca Herrmann, bronzo alla Roeiseland. Lisa si piazza 27a a 1’57”.

Le donne torneranno in gara martedì 18 alle 14.15 nella 15 km individuale.