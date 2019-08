Volley A2 rosa, ecco il calendario

Stilati i calendari del campionato di serie A2 di volley femminile, che vedono le portacolori friulane Cda e Itas Città Fiera inserite nel girone A. Per entrambe l’esordio, il 6 ottobre, sarà davanti al pubblico amico: Talmassons ospiterà Cutrofiano, mentre a Martignacco arriverà il Volley Soverato. Il derby? E’ in programma alla quinta giornata: si parte a Talmassons il 31 ottobre, mentre il ritorno al palazzetto Azzurri d’Italia scatterà il 26 dicembre.

LA FORMULA. Al termine della Regular Season, le migliori cinque formazioni di ogni girone si qualificano alla Pool Promozione, mentre le restanti cinque squadre di ogni girone sono raggruppate nella Pool Salvezza. In questa seconda fase ogni team affronterà solo le società dell’altro girone, in gare di andata e ritorno per ulteriori 10 giornate, mantenendo tutti i punti conquistati nella stagione regolare.

Al termine della seconda fase, la prima classificata della Pool Promozione è promossa in A1. Le squadre dalla seconda all’ottava posizione più la prima classificata della Pool Salvezza disputano i play-off con la seguente formula: i quarti di finale si disputano su gare di andata e ritorno ed eventuale Golden Set (da disputarsi nel caso in cui le due squadre abbiano ottenuto lo stesso numero di punti, considerando che il 3-0 e il 3-1 assegnano 3 punti a chi vince e 0 a chi perde e il 3-2 assegna 2 punti a chi vince e 1 a chi perde) secondo accoppiamenti seconda contro la prima della Pool Salvezza, terza - ottava, quarta - settima e quinta - sesta, mentre semifinali e finale al meglio delle tre partite, con Gara-1 e l’eventuale spareggio sul campo della migliore classificata.

Le ultime tre classificate della Pool Salvezza retrocedono in B1, mentre le formazioni dalla quarta alla settima posizione della Pool Salvezza disputano i play-out: le perdenti delle sfide quarta contro settima e quinta contro sesta, al meglio delle tre gare, retrocedono in B1.

COPPA ITALIA. Alla Coppa Italia di serie A2 si qualificano le prime quattro squadre di ogni girone al termine della regular season. Si affronteranno su due turni a eliminazione diretta prima della finale, che sarà disputata contestualmente alla finale della Coppa Italia di A1. I quarti di finale si disputeranno secondo accoppiamenti: prima girone A – quarta girone B, seconda girone A – terza girone B, seconda girone B – terza girone A e prima girone B – quarta girone A. Le vincenti si qualificheranno alle semifinali, sempre da disputarsi su gara unica e in casa delle migliori classificate al termine della regular season.

Date. Quarti di finale: mercoledì 22 gennaio; semifinali: domenica 26 gennaio; finale: domenica 2 febbraio.