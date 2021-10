Volley, sale l'attesa per il derby friulano

E’ iniziato il conto alla rovescia per l’atteso derby friulano della pallavolo. Domenica 17 ottobre, alle 17, al PalaGesteco di Cividale si sfideranno le due portacolori Fvg di serie A2, Itas Ceccarelli Group Martignacco e Cda Talmassons. Una partita che vuole rappresentare, grazie alla presenza di tifosi e appassionati fino al 60% della capienza dell’impianto ducale, una grande festa nonché la ripartenza del volley regionale.

La prevendita è già attiva sul circuito Vivaticket sia online (a questo link) sia nelle ricevitorie dislocate sul territorio.

Dopo il buon esordio domenica sera allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro contro Anthea Vicenza, la Cda ha affrontato la settimana che porta al derby puntando sul lavoro corale che si è intravisto anche nella prima uscita. Organizzazione, compattezza e unione d’intenti dovranno guidare le ‘Pink Panthers’ in questa sfida che sarà finalmente a porte aperte dalla lontana stagione 2019/2020.

Mister Barbieri inquadra la gara così: “I derby sono sempre partite speciali e giocarli davanti a tanto pubblico genera sempre tanta emozione. Superata quella iniziale sono sicuro che vedremo la squadra lottare fino all’ultimo pallone. Le ragazze stanno lavorando bene e lo staff sta gestendo tutte le situazioni perciò siamo positivi”.

E’ soddisfatto anche coach Marco Gazzotti dopo il vittorioso esordio a Modica. “Siamo ovviamente contenti – dice il tecnico dell’Itas Ceccarelli Group Martignacco – di avere portato a casa i tre punti perché vincere sui campi caldi del sud Italia non è mai semplice. Volevamo iniziare bene la stagione e ci siamo riusciti. Forse, avremmo potuto prevalere in modo più netto, evitando di andare ai vantaggi dove può succedere di tutto, perché nel secondo set ci siamo ritrovate davanti sul 20-24 e nel terzo sul 21-24. Però, l’aspetto positivo è che nelle fasi decisive abbiamo sempre fatto la cosa giusta. Ora che abbiamo rotto il ghiaccio e ci siamo tolti un po’ di comprensibile tensione per il debutto legata alla giovane età media del gruppo, dobbiamo giocare con la mente sgombra per esprimerci più serenamente”.