Volley, sale l'attesa per la Coppa Regione

Semifinali sabato 4 febbraio, finali domenica 5. Otto protagoniste, quattro in campo femminile e altrettante in campo maschile, che si sfideranno per il primo trofeo che conta, la Coppa Regione, che dopo anni di pandemia si ripresenta finalmente senza restrizioni.

La formula è quella consueta. Ad affrontarsi saranno le compagini di serie C, maschile e femminile, classificatesi dal primo al quarto posto al termine del girone di andata della regular season. In campo femminile, sabato 4 a Reana del Rojale, l'Hotel Collio Rojalkennedy incrocerà il proprio destino con l'Arte Dolce Spilimbergo alle 20.30. In contemporanea, fari accesi a Monrupino per l'incontro tra Zalet Zkb Trst-Gorica e Pordenone Volley.

Lo stesso giorno, nel maschile, l'Asd Cus accoglierà a Trieste la Tre Merli Volley (alle 17): un antipasto della sfida di Mortegliano tra Apm Mortegliano e i goriziani dello Slovolley Zkb (20.30).

Le finali, a cominciare da quella femminile, sono in programma nella palestra comunale di Lauzacco - Pavia di Udine, domenica 5 a partire dalle 15. Prevista anche la diretta sul canale You Tube di Fipav Fvg, a cura di Mattia Valles. Alle squadre prime classificate sarà assegnata la Coppa Regione, con contestuale diritto a partecipare alla successiva Coppa Triveneto.

“In questo appuntamento che possiamo definire storico", annuncia il presidente di Fipav Fvg Alessandro Michelli, ringraziando il Blue Team che ha messo a disposizione l’impianto di Lauzacco per le finali, "abbiamo pensato di ricordare due persone che hanno lasciato il segno nel mondo della pallavolo, dedicando alla loro memoria il trofeo per il miglior giocatore e la miglior giocatrice. Si tratta di Maurizio Stabile, ex atleta, che nella sua lunga carriera ha militato in più formazioni regionali raggiungendo fino la serie B, portato via a nemmeno 63 anni da una malattia con la quale combatteva da tempo; a lui sarà dedicato il premio al miglior giocatore".

"Il trofeo desinato alla miglior giocatrice sarà intitolato a Bernardino Ceccarelli, a lungo presidente e anima della Libertas Martignacco, persona di grande spessore e altruismo. Per noi è un onore poter commemorare due personaggi che tanto hanno dato al nostro movimento sia sotto il profilo sportivo che umano”.

Continua, infine, la collaborazione della Fipav Fvg con la Lega italiana per la lotta contro i tumori, avviata con il Trofeo delle Regioni ospitato a Lignano Sabbiadoro nel giugno 2019.

“Con Lilt Fvg, che ci ha concesso il patrocinio, abbiamo il comune obiettivo di sensibilizzare atleti, tecnici, dirigenti, familiari, pubblico sull’importanza della prevenzione e dell’adozione di stili di vita sani – conclude Michelli - che sono perfettamente rappresentati dall’attività sportiva”.