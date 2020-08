Wayde van Niekerkc positivo al Coronavirus

Il sudafricano Wayde van Niekerkc, che in questi giorni sta svolgendo il consueto training a Gemona per prepararsi al 13° Triveneto Meeting, Memorial Jack Benvenuti in programma sabato 1 agosto a Trieste, è risultato positivo al Coronavirus.

Il campione olimpico, nonché primatista del mondo dei 400, aveva scelto il capoluogo giuliano per le prime gare fuori dal Sudafrica dalla finale iridata del 2017, a Londra, dove con il tempo di 9.94 è il primo umano ad essere sceso sotto ai dieci secondi nei 100. Tre anni fa, infatti, un infortunio al ginocchio ha costretto l'atleta sudafricano a un lungo stop.

La star dell’atletica mondiale avrebbe dovuto correre i 100 e i 400 metri. Proprio pochi giorna fa aveva espresso entusiasmo per questa partecipazione, che avrebbe segnato il ritorno in pista per l'oro olimpico di Rio che aveva annunciato di voler abbattere il muro dei 43 secondi nei 400 metri. Obiettivo soltanto rimandato, causa Covid.