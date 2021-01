Weekend di sci alpino internazionale sullo Zoncolan

I migliori 100 atleti nazionali e 40 stranieri, provenienti da Finlandia, Danimarca, Giappone, Usa, Israele, Austria, Irlanda, Bulgaria e Spagna ad Arta Terme, per la due giorni di gare internazionali di sci alpino sulla pista 1 del Monte Zoncolan, in totale sicurezza: sabato 16 gennaio è in programma lo slalom gigante, mentre domenica 17 si disputerà lo slalom speciale.

Rinviate di una settimana per il maltempo, le due competizioni FIS, aperte anche alla partecipazione straniera, sono valide per il Gran Premio Italia Giovani Maschile di sci alpino, organizzate dal Cimenti Sci Carnia di Tolmezzo, con in palio il Gran Premio Elettronova e il Gran Premio Piussi srl. Le gare sono anche circuito di osservazione per selezionare i migliori atleti che andranno a inserirsi nelle squadre in corsa negli europei e mondiali. Grazie al lavoro e alla professionalità dell’ente gestore, l’agenzia regionale Promoturismo FVG, le piste sono state opportunamente preparate affinché gli atleti possano esprimere al meglio le loro qualità.

132 ospiti tra atleti in gara, allenatori, tecnici e accompagnatori saranno alloggiati nelle strutture del Consorzio turistico Arta Terme Benessere Alpino, che ha curato l’accoglienza e l’ospitalità. Sono 19 in tutto le squadre che pernotteranno ad Arta. L’accoglienza alle delegazioni sportive è un momento importante di promozione, in cui il Consorzio sta diventando punto di riferimento per mettere in rete operatori e associazioni e valorizzare il territorio e la sua offerta turistica anche attraverso queste manifestazioni.

In quest’occasione, inoltre, lo sci club tolmezzino Cimenti Sci Carnia coordina anche 50 volontari e sperimenta l’applicazione dei protocolli impartiti dalla Federazione, per il rispetto delle norme atte alla prevenzione della diffusione del Coronavirus.

ll Consorzio Turistico Arta Terme Benessere Alpino nasce a dicembre 2018. Sostenuto da Amministrazione Comunale e PromoturismoFVG, realizza e promuove progetti orientati allo sviluppo del turismo in Carnia, in chiave altamente esperienziale e sostenibile. Silent Alps è il marchio di prodotto che contraddistingue queste esperienze esclusive. www.silentalps.it